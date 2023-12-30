馬祖小三通 1月恢復每周28趟次

農曆春節將至，許多馬祖鄉親反映，希望恢復兩岸一日生活圈，增加馬祖小三通航班，經立委陳雪生與中國大陸取得默契，再與陸委會、航港局溝通，確定將從元月起恢復每周28趟次，回復疫情前早上去、下午回的航程，讓民眾往來兩岸更方便。

連江縣長王忠銘、陳雪生、議長張永江日前赴中國大陸協商，希望增加馬祖小三通航班，合議應即時辦理；陳雪生昨邀集大陸委員會主委邱太三、交通部航港局副局長劉志鴻協商以上建議，獲得邱、劉兩人同意。

陳雪生立委辦公室表示，將從元月起恢復每周28趟次，即兩岸琅岐、黃岐航線雙方早上、下午兩個港口各對開一個航班，回復疫情前「早上去、下午回」航程。

邱太三表示，感謝連江縣政府、立委辦公室暨議會對兩岸促進磨合努力與貢獻，此案確認同意，送國安會備查後實施。

此外，連江縣政府也公布「小確幸」，為嘉惠馬祖鄉親，小三通業者宣布，明年1月1日起馬祖往琅岐船班實施縣民優惠票價，縣民票900元、65歲以上縣民敬老票800元、全票維持1000元；據了解，目前僅南竿往琅岐方向實施縣民優惠，琅岐返福澳將擇期與陸方協商。