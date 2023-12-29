明揚大火捐款專戶扶助金分配 罹難者四成、傷者六成

明揚大火爆炸案專案捐款達1億8843萬2998元，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會今日召開臨時會，決議以「罹難者四成、傷者六成」比例分配扶助金。其中，6名罹難員工每位517萬元，4位罹難消防員每位1118萬元，傷者部分發放基準依外傷嚴重度分數（Injury Severity Score,ISS）區分輕、中、重程度，金額從24萬餘元至1111萬餘元不等，縣府社會處將盡速協助善款撥至家屬指定帳戶。

副縣長黃國榮表示，明揚大火社會救助善款分配，為妥善運用善款及公開公正透明化，秉持縣長周春米承諾，邀集受災家屬及律師、會計師加入委員會，包括增聘受益代表分別由罹難消防英雄家屬、移工、罹難員工家屬及受傷員工各推舉一位，及律師、會計師各一位，讓整體討論更完整、全面，盡最大努力讓善款運用在最需要地方。

黃國榮指出，歷經四次會議，持續進行傷者各項服務需求評估，滾動式修正捐款用途，罹難者及輕重傷者分配比例的確認等，感謝救助金專戶管理運用委員會所有委員、受益代表委員，能在最短時間密集完成任務，代表縣府對整件事重視，未來不論在消防安全或工廠安全提升，縣府團隊持續精進。

廖姓委員代表罹難員工家屬及受傷員工表示，「感謝縣府團隊協助，才能在最短時間完成這項艱鉅任務！」，從事發到善後處理，感受社會各界及縣府團隊善意，儘管過程中常面對來自多方不同意見，但總能盡力協調至最周全的決策，也謝謝眾人擁有一起把事情做好的心意。

據統計，「0922火災爆炸災害」傷者人數修正為112人，受傷程度經外傷嚴重度分數（Injury Severity Score,ISS）為認定標準分類，輕度（0-8分）共計94 人，中度（9-15分）共計13人，重度（16分以上）共5人。

「0922火災爆炸災害」專案捐款總計1億8843萬2998元，指定用於消防捐款計4944萬9228元，用於爆炸專案捐款計1億3898萬3770元。經會議討論，罹難消防員每位1118萬元，重傷（斷臂）消防員1111萬餘元，並額外給予500萬元協助義肢輔具等生活重建，中度外傷消防員738萬餘元，輕度外傷消防員92萬餘元；罹難者家屬每位517萬元，重傷民眾364萬餘元，中度外傷民眾156萬餘元，輕度外傷民眾24萬餘元。

此次事件罹難者及重傷者子女共計15位，教育資助至大學畢業，預估769萬3650元，信託費用10萬6200元，總計779萬9850元。採信託方式，由教育處後續信託與撥付事宜。

為照顧整體家庭成員，罹難者扶助金發放方式決議發放順位，第一順位為配偶、子女、父母，第二順位：兄弟姊妹，第三順位：祖父母、孫子女，並依順位人數均分撥付。