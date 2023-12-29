高雄鳥會發表草鴞紀錄片 讓保育向下扎根

高雄鳥會今天發表首部草鴞紀錄片，草鴞是台灣特有亞種，數量稀少，被列為國家瀕危物種。片中紀錄2000年以來鳥會推動生態據點扎根行動，從而發現全台首窩草鴞巢位保育過程。

高雄鳥會今天在駁二舉辦「星空獵手」草鴞保育紀錄片發表會，此紀錄片源自於自2000年推動生態據點扎根行動，高雄鳥會在中寮山教育推廣、生態巡守活動時，發現全台灣首窩草鴞巢位。

從發現草鴞巢位起，鳥會逐漸了解草鴞瀕臨滅絕、遭受滅鼠藥毒害、鳥網、棲地消失等嚴重問題。高雄鳥會攜手林業保育署，舉辦草鴞保育論壇、草鴞保育平台專家會議一連串的保育過程。

高雄鳥會總幹事林昆海致詞時說，「星空獵手」由高雄鳥會自行募資小額捐款拍攝，導演許晉榮情義相挺，在經費有限的情況下支持高雄鳥會，此紀錄片是高雄鳥會自2010年舉辦草鴞保育論壇至今最完整的草鴞保育行動紀錄成果。

高雄鳥會表示，「星空獵手」僅是草鴞保育工作第一階段的初步成果，目前全台灣有更多的團隊加入草鴞研究及保育工作行列。

高雄鳥會第1階段規劃將紀錄片推廣至高雄有草鴞分布的行政區學校、社區，第2階段將擴大到其他地區與民間企業單位，也歡迎政府各部門、企業、社會各界贊助推廣經費。

高雄市政府秘書長郭添貴致詞肯定高雄鳥會及許晉榮為草鴞付出的努力，郭添貴說，未來市政府將盡力支持高雄鳥會，將紀錄片推廣到各學校、社區，讓更多小朋友及民眾認識一級（瀕臨絕種）保育鳥類草鴞，讓草鴞保育向下扎根。

林昆海說，高雄鳥會仍以草鴞棲地營造為主軸，持續揭露草鴞面臨棲息地開發與人類之間的競合關係，期待在各界努力下，草鴞的未來能夠充滿希望。