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高醫守護原鄉26年 健保署長石崇良高雄偏鄉關心

中央社／ 高雄29日電

高醫大附設中和紀念醫院承接「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」，至今已26個年頭。健保署長石崇良這兩天抵高雄市茂林、桃源區視察，感謝高醫26年守護及奉獻。

高雄市原住民區地處偏遠，民眾下山就醫耗時耗力，高雄醫學大學附設中和紀念醫院民國86年起承接「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」，成為高屏澎地區第一個將醫學中心資源帶入原鄉的醫院。

石崇良表示，桃源區、茂林區及那瑪夏區是高雄市最遙遠原鄉部落，加上近年來氣候異常不斷，導致原鄉部落致災風險增加，其中桃源、茂林區內僅衛生所1家醫療院所，醫療資源相對不足。26年前由高醫承接原鄉醫療服務至今，是現階段守護偏鄉維繫醫療平權的代表性指標。

兩天行程中，石崇良訪視茂林區脊椎損傷常年臥床80歲長者，家屬感謝健保及高醫提供居家醫療服務，讓無法外出就醫的病患也能得到醫療照護。

石崇良說，健保署明年將規劃試辦「在宅急性照護」，預計將施打長效抗生素或輸液即可控制的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等三大類患者先行試辦，希望藉由在宅急性照護服務在地推廣，實現「在地安養 無憂向晚」目標。

桃源區行程重點在於參觀經緯航太的無人機試飛，高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，「偏鄉醫療安全網計畫」由聯華電子捐助，高醫社區醫學部長何啟功主持，除了已購置放在各里的急救氧氣機及工研院行動醫療箱，目前也正著手與桃源衛生所合作設置經緯航太的無人機，以及操作教育訓練，期待無人機「點對點」傳送可解決明霸克露橋斷橋後的緊急藥品補給問題。

桃源衛生所長邱孟肇也對此表示期待，他說，無人機可用於疫情期間（送藥）、居家醫療及風災期間點對點的運用等，以及毒蛇血清、外科器械等運送，解決環境帶來的醫療困境。以桃源區為示範點再擴及全國各地，或許可做為國家山區救難計畫未來重要參考。

高醫附設中和紀念醫院院長王照元表示，自50年代高雄醫學大學就設有醫學系原民專班，培育眾多原住民公費醫師，尤其重視山地偏鄉等醫療弱勢族群需求與服務。也透過承接IDS計畫，讓醫者看見偏遠地區醫療弱勢族群，走進家庭協助病患，展現醫者初心。

高醫 衛生所 醫學

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