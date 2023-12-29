元旦三天連假明開始 交通局預測高雄這些地方最塞

明天開始113年元旦3天連假，高雄市交通局依歷年車流資料，預估明天連假首日，市區幹道因返鄉旅遊出現最高車流量；連假第2天是旅遊高峰，市區西子灣、駁二、旗津，國道十號往旗山、美濃方向，都易因為人車多壅塞，預估流量較一般假日增加約5%~10%，車潮將會在下午時段最為顯著。

交通局預測高雄各熱門景點在連假期間的多車時段，旗津可能是下午3時至6時，西子灣、駁二、愛河景點從中午12時到晚間7時，旗山、美濃從下午1時至6時，佛光山（佛陀紀念館）從上午9至11時。

交通局說，高雄各百貨、購物廣場周邊道路也會因為假期而出現多車時段，SKM PARK預計在下午2時至6時，義享天地在下午1時至晚間8時，巨蛋在下午1時至晚間8時，義大世界在下午2時至晚間6時，夢時代在下午4時至晚間8時。

交通局表示，高速公路周邊幹道車多的時段，東向往國道會在上午10時至晚間10時，西向往市區會在上午11時至晚間7時。

交通局說，連假期間各觀光景點周邊停車位容易滿場，高雄市夢時代有「2024高雄跨年晚會」活動，場域周邊道路易壅塞，提醒民眾盡量搭乘大眾交通運輸系統。

警方說，跨年活動可能吸引人車湧入高雄，警方除了對跨年活動管制交通，並把容易壅塞的風景區列交通疏導重點，加強監控車流，請用路人避開易塞車路段，外出途中可注意道路上電子看板及導引牌面，並收聽路況廣播，輕鬆出門不塞車。