快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦三天連假明開始 交通局預測高雄這些地方最塞

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄愛河景點周邊道路，可能會因為連假觀光人潮而出現壅塞。記者王勇超／翻攝
高雄愛河景點周邊道路，可能會因為連假觀光人潮而出現壅塞。記者王勇超／翻攝

明天開始113年元旦3天連假高雄市交通局依歷年車流資料，預估明天連假首日，市區幹道因返鄉旅遊出現最高車流量；連假第2天是旅遊高峰，市區西子灣、駁二、旗津，國道十號往旗山、美濃方向，都易因為人車多壅塞，預估流量較一般假日增加約5%~10%，車潮將會在下午時段最為顯著。

交通局預測高雄各熱門景點在連假期間的多車時段，旗津可能是下午3時至6時，西子灣、駁二、愛河景點從中午12時到晚間7時，旗山、美濃從下午1時至6時，佛光山（佛陀紀念館）從上午9至11時。

交通局說，高雄各百貨、購物廣場周邊道路也會因為假期而出現多車時段，SKM PARK預計在下午2時至6時，義享天地在下午1時至晚間8時，巨蛋在下午1時至晚間8時，義大世界在下午2時至晚間6時，夢時代在下午4時至晚間8時。

交通局表示，高速公路周邊幹道車多的時段，東向往國道會在上午10時至晚間10時，西向往市區會在上午11時至晚間7時。

交通局說，連假期間各觀光景點周邊停車位容易滿場，高雄市夢時代有「2024高雄跨年晚會」活動，場域周邊道路易壅塞，提醒民眾盡量搭乘大眾交通運輸系統。

警方說，跨年活動可能吸引人車湧入高雄，警方除了對跨年活動管制交通，並把容易壅塞的風景區列交通疏導重點，加強監控車流，請用路人避開易塞車路段，外出途中可注意道路上電子看板及導引牌面，並收聽路況廣播，輕鬆出門不塞車。

連假 跨年晚會 塞車 高雄市

延伸閱讀

迎元旦連假防塞爆！台中高鐵今啟動亮黃紅燈管制

逛湳雅夜市停車有望 板橋、蘆洲增停車場供345汽機車格

高雄蜜棗電商平台開賣 會員送雄幣回饋金

元旦連假前夕國5恐塞至深夜 明國道6大地雷清晨湧車潮

相關新聞

高雄輕軌耗時10年即將成圓 觀光局1優惠讓旅客暢遊港都

高雄輕軌歷經十年工程，年底正式完成環狀路線，明年元旦至2月25日免費搭乘；高雄觀光局與捷運公司合作推出「高雄好玩卡—Ta...

高雄駁二展出人權海報 陳菊籲珍惜得來不易的人權

監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊今天上午，到高雄駁二藝術特區參加世界人權宣言海報展。陳菊致詞表示，這次人權海報競賽作...

元旦三天連假明開始 交通局預測高雄這些地方最塞

明天開始113年元旦3天連假，高雄市交通局依歷年車流資料，預估明天連假首日，市區幹道因返鄉旅遊出現最高車流量；連假第2天...

六龜高133重建工程今動土 工料大漲經費多5億

高雄六龜區高133線道路重建工程動土典禮今天舉行，高雄市長陳其邁、內政次長吳堂安、立法委員邱議瑩等人都來到現場。該工程是...

影／高雄警首創AI初判車禍肇因 肇事車超速逃不了

高雄市警察局初判車禍事故，引入AI技術，可迅速算出肇事車輛的車速，判斷超速行駛是否是主要肇因之一。高雄市交通警察大隊已上...

「送夕陽、跨年、迎曙光」任你選 墾丁元旦連假旅宿掀訂房熱

元旦3天連假將至，氣候相對暖和的屏東恆春半島，31日傍晚恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」，西門廣場晚上有跨年晚會，墾丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。