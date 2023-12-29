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高雄駁二展出人權海報 陳菊籲珍惜得來不易的人權

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳菊致詞表示，這次人權海報競賽作品，讓人深切感受「人權無所不在」的普世價值，這正是世界人權宣言的精神。記者王勇超／攝影
陳菊致詞表示，這次人權海報競賽作品，讓人深切感受「人權無所不在」的普世價值，這正是世界人權宣言的精神。記者王勇超／攝影

監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊今天上午，到高雄駁二藝術特區參加世界人權宣言海報展。陳菊致詞表示，這次人權海報競賽作品，讓人深切感受「人權無所不在」的普世價值，這正是世界人權宣言的精神，經過75年仍然歷久彌新的意義。

國家人權委員會今天起在高雄駁二藝術特區，舉辦為期1個月的「世界人權宣言75週年人權海報特展」，陳菊特別介紹其中1張與台灣民主發展歷程有關，1978年的人權海報。陳菊說，1978年台灣還在戒嚴年代，政府禁止組織政黨，黨外人士為當年12月23日「中央民意代表增額選舉」，成立助選團並設計這張人權海報，傳達團結、和平、人權的理念。

陳菊說，但在投票前一周，美國宣布斷交，政府發布緊急命令停止選舉及所有選舉活動。來自日本的「台灣政治犯救援會」成員手塚登士雄先生，將這張海報秘密帶回日本，經過將近半世紀後，再度回到台灣並且送給國家人權委員會。

協助從日本帶回這張海報的台灣人權專家曹欽榮說，高雄現在已是色彩繽紛的人權城市，但過去戒嚴使人權與當時的政治犯的人生，都變成黑色，此次透過展覽，提醒這段歷史。

國家人權委員會說，「人權75設計起舞Color Our Rights 2023」人權海報設計競賽活動，是為響應世界人權宣言75週年，今年第二屆人權海報競賽參賽作品高達915件，並已於12月10日世界人權日舉行頒獎典禮，本次從通過入圍的作品中精選出83幀於駁二藝術特區進行展覽。

83幀入圍的人權海報作品，關心議題相當多元，從生活周遭的關懷弱勢，到國際重大人權事件，包括反性騷#MeToo運動、勞工過勞、關注李明哲事件、爭取言論自由的鄭南榕、烏俄戰爭及緬甸內戰等。

陳菊說，1979年12月10日世界人權日在高雄發生的美麗島事件，開啟台灣民主運動的新篇章，這次特展也特別選擇在高雄，希望傳達的是，人權的發展是因為許多台灣人的勇氣及努力，加上有許多來自日本、美國的國際友人關注、救援台灣的良心犯，才一步一步向前推進，所以要珍惜得來不易的人權，更要推廣世界人權宣言在今日的意義。

監察院長陳菊今天上午到高雄駁二藝術特區，參加世界人權宣言海報展。記者王勇超／攝影
監察院長陳菊今天上午到高雄駁二藝術特區，參加世界人權宣言海報展。記者王勇超／攝影
1978年黨外人士為當年12月23日「中央民意代表增額選舉」，成立助選團並設計這張人權海報，傳達團結、和平、人權的理念。記者王勇超／攝影
1978年黨外人士為當年12月23日「中央民意代表增額選舉」，成立助選團並設計這張人權海報，傳達團結、和平、人權的理念。記者王勇超／攝影

人權 陳菊

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