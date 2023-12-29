高雄蜜棗電商平台開賣 會員送雄幣回饋金

高雄為全台蜜棗最大產區，果實碩大飽滿皮薄多汁，高市府農業局推出「高雄首選蜜棗禮盒」即日起在「高雄首選電商平台」上架預購，平台首度推出「雄幣回饋金」買越多回饋越多。

農業局今天表示，高雄為全台蜜棗最大產區，今年種植面積737公頃、產量達1萬3300公噸。冬季陽光燦爛和熙、夜間氣溫驟降涼冷，造就最適合蜜棗生長的環境，棗子碩大飽滿皮薄且多汁。

這次集結轄內產地農會推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架預購，5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒新台幣988元、特級788元，將於明年1月10日起陸續出貨，早鳥預購前999盒即贈新春紅包袋，送完為止。

農業局今天新聞稿表示，全台首創、第一個由公部門輔導創辦的「高雄首選電商平台」，讓高雄農產即時上架、免收上架費，也將每季盈餘提撥3成作為公益基金，定期提供弱勢團體及組織運用，平台將高雄各式優質物產一網打盡，具安心有認證、三章一Q的農漁產品，讓消費者買的放心、吃的安心。

農業局行銷輔導科表示，今年平台首度推出「雄幣回饋金」新功能上線，買越多回饋越多，只要在高雄首選電商平台消費滿百即贈雄幣1元，等同新台幣1元，滿10元雄幣結帳即可折抵，28日前加入的舊會員每人贈50元雄幣、今天起加入新會員每人可得30元雄幣。