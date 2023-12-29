快訊

這免費貼圖可「跨平台」比LINE好用！速吸千名粉絲朝聖下載：超鄉土味

跟進停售潮！全球人壽：實支實付附約明中止授權招攬

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

高雄蜜棗電商平台開賣 會員送雄幣回饋金

中央社／ 高雄29日電

高雄為全台蜜棗最大產區，果實碩大飽滿皮薄多汁，高市府農業局推出「高雄首選蜜棗禮盒」即日起在「高雄首選電商平台」上架預購，平台首度推出「雄幣回饋金」買越多回饋越多。

農業局今天表示，高雄為全台蜜棗最大產區，今年種植面積737公頃、產量達1萬3300公噸。冬季陽光燦爛和熙、夜間氣溫驟降涼冷，造就最適合蜜棗生長的環境，棗子碩大飽滿皮薄且多汁。

這次集結轄內產地農會推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架預購，5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒新台幣988元、特級788元，將於明年1月10日起陸續出貨，早鳥預購前999盒即贈新春紅包袋，送完為止。

農業局今天新聞稿表示，全台首創、第一個由公部門輔導創辦的「高雄首選電商平台」，讓高雄農產即時上架、免收上架費，也將每季盈餘提撥3成作為公益基金，定期提供弱勢團體及組織運用，平台將高雄各式優質物產一網打盡，具安心有認證、三章一Q的農漁產品，讓消費者買的放心、吃的安心。

農業局行銷輔導科表示，今年平台首度推出「雄幣回饋金」新功能上線，買越多回饋越多，只要在高雄首選電商平台消費滿百即贈雄幣1元，等同新台幣1元，滿10元雄幣結帳即可折抵，28日前加入的舊會員每人贈50元雄幣、今天起加入新會員每人可得30元雄幣。

電商 紅包

延伸閱讀

影／酒醉又拋錨擋路口致後車排長龍 高雄男甘吞18萬拒測

高雄警見婦騎車停紅燈突倒地 趨前幫扶車一聞...她慘了

枯水期？一張照看高雄水質最近有多差 網友憂「水垢多到害怕」

高雄長者穿越時空遇見自己 用影像訴說感人故事

相關新聞

高雄駁二展出人權海報 陳菊籲珍惜得來不易的人權

監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊今天上午，到高雄駁二藝術特區參加世界人權宣言海報展。陳菊致詞表示，這次人權海報競賽作...

六龜高133重建工程今動土 工料大漲經費多5億

高雄六龜區高133線道路重建工程動土典禮今天舉行，高雄市長陳其邁、內政次長吳堂安、立法委員邱議瑩等人都來到現場。該工程是...

影／高雄警首創AI初判車禍肇因 肇事車超速逃不了

高雄市警察局初判車禍事故，引入AI技術，可迅速算出肇事車輛的車速，判斷超速行駛是否是主要肇因之一。高雄市交通警察大隊已上...

「送夕陽、跨年、迎曙光」任你選 墾丁元旦連假旅宿掀訂房熱

元旦3天連假將至，氣候相對暖和的屏東恆春半島，31日傍晚恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」，西門廣場晚上有跨年晚會，墾丁...

公寓大廈廢除化糞池補助來了！高市水利局明年度增編370萬

高雄市政府為改善公寓大廈地下室因化糞池所產生臭味及衛生問題，鼓勵公寓大廈廢除地下室化糞池，讓汙水直接從一樓接到汙水管，讓...

枯水期？一張照看高雄水質最近有多差 網友憂「水垢多到害怕」

台灣自來水公司即將邁入50周年慶，但高雄市最近水質變化卻令一票網友擔心，有網友貼文PO照，指家裡很少開伙，高雄的水質OO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。