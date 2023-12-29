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輕軌成圓 一連2天通車試營運前磨軌作業

中央社／ 高雄29日電

高雄「輕軌成圓」將於明年元旦正式通車試營運。高雄市捷運局今、明兩天進行軌道磨軌作業，以利通車營運列車行駛更平穩，呼籲民眾遵守勿入軌道區停留及拍照規定。

輕軌成圓「最後一哩路」東環段（C24至C32）26日取得交通部營運許可，預計明年元旦正式通車試營運。捷運局指出，磨軌作業是輕軌試營運前重要軌道養護程序，讓輕軌走向更安全、舒適與高品質行駛狀態。

捷運局表示，這次通車路段由愛河之心（C24站）至凱旋公園站（C32站）將進行軌道鋼軌磨軌作業，除消除鋼軌表面粗糙面、減少瑕疵產生也延長鋼軌使用壽命，以便列車鋼輪與鋼軌接觸更平順，行車更平穩及減少噪音，增加搭乘舒適度。

捷運局指出，由於目前整線已完工為開放空間，自由路至九如路段綿延天際的高大雨豆樹形成的「綠巨人綠廊」軌道區、福祿壽禧財五福臨門為主題巧思設計的C25至C29候車站，吸引遊客駐足欣賞拍照。呼籲民眾遵守安全規定，勿穿越及駐留軌道區，避免影響磨軌作業車工作，危及自身安全。

捷運局提醒，輕軌成圓後，為避免月台及車廂人潮過於壅擠造成刷卡不便，一律在月台進出站時刷卡，並從「計次收費」改「里程計費」。

自元旦起至2月25日間慶祝10年輕軌成圓，搭乘民眾進出月台刷卡不扣款，從元旦假期出遊、春節連假到元宵看燈會，可免費輕軌坐到飽，歡迎民眾來高雄欣賞輕軌綠色地毯與雨豆樹隧道。

捷運局也再次呼籲，用路人行經與輕軌共用路權路口時，務必遵循交通號誌、交通標誌、標線指示及義交指揮通行，快速通過路口，切勿於輕軌軌道範圍停留；同時，人車不得隨意跨越輕軌軌道，違者依大眾捷運法第50條開罰新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。

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