公寓大廈廢除化糞池補助來了！高市水利局明年度增編370萬

高雄市政府為改善公寓大廈地下室因化糞池所產生臭味及衛生問題，鼓勵公寓大廈廢除地下室化糞池，讓汙水直接從一樓接到汙水管，讓地下室不再有沼氣及水肥味，同時也可減少抽水馬達費用及電費，市民只要申請，水利局就會通知計師到府免費評估，每套化糞池最低補助5萬8000元，實際補助金額將依化糞池廢除及改設方式經技師審核為準。

水利局說，公寓大廈把化糞池設在地下室，容易產生沼氣及水肥味，住戶常會在廁所聞到異味而感到困擾，但公寓大廈產權是各住戶所有，為了推動廢除公寓大廈化糞池，水利局持續編列預算，鼓勵市民將地下室化糞池廢除，補助審查流程委託高雄市專業土木技師公會執行。

水利局說，本年度公寓大廈參與踴躍，水利局原年度預算編列150萬元，在明年度再增編370萬元，可供約100套公寓大廈申請補助廢除化糞池；市民只要來電向水利局申請，水利局將通知技師到府勘查評估，所有評估作業皆為免費，無須擔心技師評估費用問題。