枯水期？一張照看高雄水質最近有多差 網友憂「水垢多到害怕」

台灣自來水公司即將邁入50周年慶，但高雄市最近水質變化卻令一票網友擔心，有網友貼文PO照，指家裡很少開伙，高雄的水質OOXX，提醒民眾體內不要有結石，只見照片中在水龍頭上的過濾器滿是黃色的礦物質，也有不少網友貼文問「高雄水質最近很糟糕」、「沉澱物多到害怕」。

對於網友提及高雄自來水變差的現象，自來水公司第七區副處長徐志宏指出，目前正值枯水期，雨量偏少，由於高雄地區地質礦物質含量高，使原水中硬度含量偏高，民眾於煮沸後容易形成白色沉澱物的碳酸鈣，其對人體健康無影響，亦可再經過濾後去除。

高雄鄭姓網友在臉書社團「高雄人大小事」貼文，指9月20日到12月23日，家裡很少開伙，但高雄的水質……，提醒網友要注意體內不要有潔石（結石）！

另同一時間，也有網友在同一社團貼文指，「有誰知道高雄自來水怎麼了，沒過濾，煮沸後變混濁」，引起逾500名網友貼文回應。，不少網友發現，「最近茶垢多到煮過的水很混濁」。

有網友則指，「真的越來越糟！濾芯都來不及換。只有高雄水費還多加收什麼清潔處理費，搞不懂多收這自來水還是沒變好」；有網友則表示，「真的是很混濁，水垢出現後三天沒換軟水濾芯 我的電熱煮水都出怪聲音，水垢太厚」、「近期煮水白色沉澱物變很多很多，以前還沒有那麼多，現在多到我怕怕，這是怎麼回事」。

自來水公司第七區副處長徐志宏回應指出，目前正值枯水期，高雄雨量偏少，由於高雄地區地質礦物質含量高，使原水中硬度含量偏高，雖然淨水場清水水中硬度均符合飲用水水質標準<300mg/L，惟偏高之硬度民眾於煮沸後容易形成白色沉澱物的碳酸鈣，其對人體健康無影響，亦可再經過濾後去除。

徐志宏表示，大多數用戶用水屬於間接用水，建議民眾可定期清洗水塔及更換過濾設備，可以避免過濾設備達飽和現象降低過濾效能。