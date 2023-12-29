高雄長者穿越時空遇見自己 用影像訴說感人故事

新年將至，高雄有一群可愛的長輩們用特別的影像創作送舊迎新。這場由吳麥文教基金會執行長張天雄，結合高雄空中大學與小港六苓里共同舉辦的「穿越時空遇見自己」攝影展，讓40名長者透過與年輕時的相片合成，做出跨越半個世紀的視覺對話，展現歲月帶來的價值與內涵。

來自高雄小港地區的40位長輩們，將在12月30日於新豐兒童遊戲場舉辦「穿越時空遇見自己」攝影展，展示出自己和年輕時的合成相片。畫面中同一人，卻跨越半世紀的結合，雖然在歲月洗禮之下有著外表上有著的差異，但那神韻仍舊是時間無法改變的。

七十五歲的呂國輝是高雄市藝術教育貢獻獎最年長的得主，相片中他和要前去當兵的自己一起撫摸著曾經最愛的小黑狗，彷彿又回到那個充滿活力與帥氣的年輕時光。他表示，從沒想過會有這樣的呈現方式，把所有的青春回憶都喚回腦子裡，讓他更加感到歲月流逝的無情，所以要好好把握每一秒時光，體驗生命的感動。

此次展覽由高雄空大師生與小港六苓里辦公室合辦，動用40位攝影學員為長輩們拍攝相片，並由最年輕社會教育貢獻獎得主張裴倢完成後製合成。張裴倢表示，希望透過為高齡者圖像的創作，讓社會大眾理解，每位銀髮族都曾經有過燦爛的青春、美好的歲月，每一道皺紋都代表生活的智慧與歷練。

執行長張天雄表示，希望透過這個展覽表述銀髮族生命價值，讓社會大眾體認到珍惜當下、以及生命的美好進程，進而消弭世代間的隔閡，創造「青銀共創」的社會氛圍。 六十歲的余桂珍在畫面中輕撫三十多年前的自己，感覺三十多年來所有的回憶都凍結在一張相片裡。記者蔡世偉／翻攝 空中大學參與攝影行動的同學們舉起自己拍攝的相片，準備為《穿越時空遇見自己》攝影展布展。記者蔡世偉／翻攝 75歲的呂國輝在相片中與當兵前的自己一起撫摸著曾經最愛的小黑狗，彷彿又回到那個充滿活力與帥氣的年輕時光。

記者蔡世偉／翻攝