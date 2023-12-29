南部飯店搶攻寒假旅遊 春節訂房也起跑

即將元旦連假、學校寒假及農曆新年假期的出遊旺季，旅宿業紛紛出招吸客，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南、高雄兩個館，即日起至明年3月31日推出龍年住宿優惠，雙人入住最低3088元起，續住第2晚可免費升等房型，此外，春節訂房也開跑。

國泰飯店觀光事業指出，和逸飯店台南西門館以卡通主題旅宿及大坪數遊樂設施獲得親子家庭喜愛，即日起預訂「攏來台南住一晚」住房專案，續住第2晚享房型免費升等、贈送卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，每晚4388元起，

台南西門館即日起至1月14日限量開賣春節早鳥住房優惠，初一至初五預訂「走春樂龍龍」3天2夜住房專案最低1萬1920元起，雙人入住每晚最低6000元有找，專案含早餐及贈送主題燈籠，再享新春好禮「12吋卡通玩偶3件組」、台南傳統點心「椪餅冰淇淋DIY套餐」2選1。呼應春節過年氛圍，1月20日至21日舉辦「年獸來了」活動，透過故事劇場方式，讓大小朋友了解民俗故事的樂趣。

國泰飯店觀光事業也指出，和逸飯店高雄中山館擁30樓高空港景，「好運龍總來」住房專案為即日起入住每晚最低3088元起，連續入住2晚享免費升等家庭四人房，再加贈飲品。