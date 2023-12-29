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「設計有夠南」 屏菸展出

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地今天推出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異領域，邀請大家觀展時發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受創意無限的設計力，展期至明年10月31日止。

屏東縣長周春米、設計師Daniel Wong、朱志康等人，昨共同為屏東設計運動會揭開序幕。周春米說，「設計有夠南」特展邀請50名空間、服裝、平面、產品等不同領域的設計師大展身手，策展主題扣合2024全民運動會，帶領觀者感受創意無限設計力。

文化處說明，展覽集結設計師們私藏壓箱寶，將四大設計領域轉化為運動探索互動裝置，讓參觀者可敞開五感大門，猶如置身賽場，以滑梯、球池深化空間設計感知，也可以在服裝秀上為喜愛的設計師歡呼加油。

觀展遊客亦可化身設計師，透過數位裝置創造一款獨家運動套裝，甚至騎自行車與設計師們奔馳，努力完成作品。

文化處說，每個創作過程如同運動競賽，都經過無數次嘗試和挑戰，才能創造完美作品，藉由展區各種精彩有趣互動體驗，讓觀者逐步了解設計歷史、方法、風格特色，與每件作品背後努力、巧思與發展過程。有意觀展可購買屏菸「常設展票」即贈特展門票。

設計師 運動

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