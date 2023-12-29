農牧地露營場合法 東九道搶頭香

內政部去年7月有條件放寬非都土地，容許使用農牧及林業用地1公頃下可申設露營場，交通部也修訂「露營場管理要點」，高雄市府觀光局日前成立輔導小組協助業者合法化，計有32家提出申請，東九道露營區通過申請，成為全國首家合法農牧用地露營場。

全台瘋露營，但多數露營場不符合土地使用管制，無法合法設立登記，高雄市觀光局日前依照中央規定，成立輔導小組及單一窗口連辦5場說明會，吸引167家業者參加，輔導小組也提供業者相關說明。

觀光局表示，目前有32家提出申請、11家業者通過第1階段露營場用地使用許可，其中「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」及「東九道露營區」已通過第2階段審查並取得露營合法登記。

全國首家合法農牧用地露營場「東九道露營區」，位於旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利，過去即經常是校園、家庭辦理露營活動地點。

「露營樂2號店旗津旗艦店」位旗津海岸旁，設有75個豪華帳，「遠山望月溫泉露營區」位寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等68個營位，租用營位還可享大眾池泡湯；另外，退輔會「高雄同學農場：遊騎兵特戰基地」及「彌陀海岸休閒農場」則是依其他法規核准設立露營場。