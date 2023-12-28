七美服務館揭幕 澎湖長照5鄉1市最後一塊拼圖完成

七美鄉多功能長照服務館今天由縣長陳光復等人共同揭幕，澎湖長照服務完成5鄉1市最後一塊拼圖，提供離島長者與身障者就近在所轄鄉市據點多元照顧需求。

澎湖七美離島的多功能長照服務館，今天由陳光復、長照司副司長吳希文、七美鄉長呂啟俊、無黨籍議員張仁和與社會處長桂祥晟等人共同揭幕，達成鄉市均有長照服務據點的願景。

陳光復表示，澎湖約有1400人有長照需求，有賴建構完整長照服務，其中，七美是澎湖2級離島，醫療資源較缺乏，多功能長照服務館的設立，不僅減輕家庭負擔，更可大幅提升離島醫療品質及資源，也讓長照服務提供更多元服務內容，提供鄉親完善健康照顧。

吳希文表示，澎湖縣長照涵蓋率超過全國平均，在縣府團隊及地方努力下，以嶄新設施及專業團隊，提供在地長者優質照顧環境，盼長照充分發揮功能，讓高齡長者快樂生活、在地安老。

澎湖縣政府表示，「七美鄉多功能長照服務館」提供身障日間布建、實物銀行、輔具服務站及家庭照顧者支持服務據點，其中可提供30名混合型失能、失智長輩及2床臨時住宿服務，也將不定期舉辦失能長者外展服務，讓社區長輩及其看護人員也有機會參加衛教、健康促進活動，提高社會參與感。

縣府社會處指出，七美鄉多功能長照服務館位於七美中和村，為2層樓建，總經費新台幣3700萬元，委由林淑惠職能治療所合作，服務時間週一至週五，電話（06）997-1900或可向長期照顧管理中心（電話：9267242）提出申請。

陳光復今天前往南海，除為七美鄉多功能長照服務館揭幕啟用外，也轉赴望安離島為首座「水垵號」軍艦造型的共融式兒童遊具主持啟用，讓離島小朋友有1處安全合格的共融公園。