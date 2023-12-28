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首家合法農牧地露營場在高雄 東九道露營區交通超方便

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
全台首家合法農牧用地的東九道露營場，就在旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利。記者蔡世偉／翻攝
全台首家合法農牧用地的東九道露營場，就在旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利。記者蔡世偉／翻攝

內政部去年7月有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，且交通部修訂「露營場管理要點」申設條件後，露營場合化法露出曙光。高雄市政府觀光局成立輔導小組積極協助業者合法化，目前計有32家提出申請，東九道露營區成為全國首家合法的農牧用地露營場。

全台瘋露營，但露營場大都不符合土地使用管制，無法合法設立登記。高雄市觀光局在內政部有條件放寬，容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，且交通部修訂「露營場管理要點」申設條件後，隨即成立輔導小組及單一窗口服務，更連辦5場說明會，吸引167家業者參加，輔導小組也對各式提問予以正確而有建設性地回應。

業者在觀光局積極輔導並簡化相關檢附文件、審查流程並採取聯合會勘的機制下，申請輔導合法過程相當順利，目前計有32家提出申請、11家業者通過第一階段露營場用地使用許可。「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」及「東九道露營區」已通過第二階段審查並取得露營合法登記。

其中東九道露營區更是全國首家合法的農牧用地露營場，位旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利。其他已取得合法露營場的合法業者，「露營樂2號店旗津旗艦店」位旗津海岸旁，設有75帳豪華帳，為全國最大豪華露營區。「遠山望月溫泉露營區」則位寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等68個營位設施，租用營位還可享免費大眾池泡湯。

除上述露營區外，退輔會所屬「高雄同學農場-遊騎兵特戰基地」及已取得合法休閒農場之「彌陀海岸休閒農場」等也都是本市依其他法規核准設立的露營場。

高雄市政府舉辦輔導說明會，參與業者相當踴躍。記者蔡世偉／翻攝
高雄市政府舉辦輔導說明會，參與業者相當踴躍。記者蔡世偉／翻攝
露營樂2號店是高雄市唯一位於離島合法的旗津豪華露營場。記者蔡世偉／翻攝
露營樂2號店是高雄市唯一位於離島合法的旗津豪華露營場。記者蔡世偉／翻攝

露營區 觀光局 溫泉

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