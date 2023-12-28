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屏菸「設計有夠南」 打造獨一無二設計運動會
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地明天起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受創意無限的設計力。
屏東縣長周春米、設計師Daniel Wong、朱志康等多名設計師，今為屏東設計運動會揭開序幕。周春米說，「設計有夠南」特展邀請50名空間、服裝、平面、產品等不同領域的設計師大展身手，策展主題扣合2024年的全民運動會，屏菸8、9號倉庫結合設計及運動沉浸式體驗，帶領觀者感受創意無限的設計力。
文化處表示，這次集結設計師們私藏壓箱寶，將四大設計領域轉化為運動探索互動裝置，讓參觀者可以敞開五感大門，猶如置身賽場，以滑梯、球池深化空間設計感知，也可以在服裝秀上為喜愛的設計師歡呼加油；或化身設計師，透過數位裝置創造一款獨家運動套裝，甚至騎自行車與設計師們奔馳，努力完成作品。
文化處說，每個創作過程如同運動競賽般，都是經過無數次嘗試和挑戰，才能創造完美作品，希望藉由展區各種精彩有趣的互動體驗，逐步了解設計歷史、方法、風格特色，與每件作品背後努力、巧思與發展過程，激發無限創意與靈感。
「設計有夠南」特展從29日開展，展至2024年10月31日止，購買屏菸「常設展票」即贈特展門票；歲末歡樂氛圍，屏菸市集品牌「金葉俱樂部」New Year派樂地活動，30及31日一連兩天下午1時至6時，邀請不同風格特色攤商與餐車，結合街頭、嘻哈、親子互動和唱跳表演，主打歲末聯歡、迎接跨年的嘉年華氣氛，讓大家沉浸在New Year派樂地，踏著輕快步伐，跟著派對狂歡Enjoy Life。
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