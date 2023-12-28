快訊

新冠變異株JN.1來襲 台大醫示警：感染者的「無敵星星」將失效

遭割頸國三生裝葉克膜救不回 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法

T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏菸「設計有夠南」 打造獨一無二設計運動會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影

2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地明天起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受創意無限的設計力。

屏東縣長周春米、設計師Daniel Wong、朱志康等多名設計師，今為屏東設計運動會揭開序幕。周春米說，「設計有夠南」特展邀請50名空間、服裝、平面、產品等不同領域的設計師大展身手，策展主題扣合2024年的全民運動會，屏菸8、9號倉庫結合設計及運動沉浸式體驗，帶領觀者感受創意無限的設計力。

文化處表示，這次集結設計師們私藏壓箱寶，將四大設計領域轉化為運動探索互動裝置，讓參觀者可以敞開五感大門，猶如置身賽場，以滑梯、球池深化空間設計感知，也可以在服裝秀上為喜愛的設計師歡呼加油；或化身設計師，透過數位裝置創造一款獨家運動套裝，甚至騎自行車與設計師們奔馳，努力完成作品。

文化處說，每個創作過程如同運動競賽般，都是經過無數次嘗試和挑戰，才能創造完美作品，希望藉由展區各種精彩有趣的互動體驗，逐步了解設計歷史、方法、風格特色，與每件作品背後努力、巧思與發展過程，激發無限創意與靈感。

「設計有夠南」特展從29日開展，展至2024年10月31日止，購買屏菸「常設展票」即贈特展門票；歲末歡樂氛圍，屏菸市集品牌「金葉俱樂部」New Year派樂地活動，30及31日一連兩天下午1時至6時，邀請不同風格特色攤商與餐車，結合街頭、嘻哈、親子互動和唱跳表演，主打歲末聯歡、迎接跨年的嘉年華氣氛，讓大家沉浸在New Year派樂地，踏著輕快步伐，跟著派對狂歡Enjoy Life。

2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影
2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地12月29日起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發揮設計想像力和運動員不畏艱難精神，感受設計力。記者劉星君／攝影

設計師 運動

延伸閱讀

屏南立委戰／批潘氏派系壟斷屏東 資深民進黨員登報喊拒投徐富癸

周典論收押 周春米深感震驚與遺憾 綠營：民進黨絕無通天本領干涉司法

潮州鎮汙水下水道系統第1期動工 周春米：改善民治溪水質

就職周年 周春米：全面啟動加快速度 屏東多向度發展

相關新聞

首家合法農牧地露營場在高雄 東九道露營區交通超方便

內政部去年7月有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，且交通部修訂「露營場管理要點」申設條件後...

屏菸「設計有夠南」 打造獨一無二設計運動會

2024全民運動會在屏東，屏菸1936文化基地明天起展出「設計有夠南」特展，結合設計師、運動員2大迥異的領域，邀請大家發...

高雄31日跨年夜 捷運及輕軌延長營運、加密班次

2024高雄跨年活動31日在夢時代旁舉行，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，並延長營運時間，疏運人潮。此外，高雄義大世界也將...

「魷魚爬上來了」前鎮漁港也有海產地標 不鏽鋼散發耀眼光澤

高市水利局推動前鎮漁港下水道工程，在港區排水箱涵出口處設置6座「截流閘門」，為了美化閘門，以魷魚、鮪魚、雨傘旗魚、鰹魚、...

高雄輕軌成圓美食攻略 青創店家特色餐飲多元CP值高

高雄輕軌路網成圓，元旦傍晚6點起至2月25日試營運免費搭乘免費。高雄市青年局推薦輕軌新站周邊青創美食店家，邀民眾到高雄來...

待轉區對決？高雄駕駛疑精神不濟 撞左轉2車釀4傷

郭姓男子今晨駕車行經高雄市左營區自由三路，疑因精神不濟，車偏移撞向左轉區待轉的轎車車頭，因撞擊力道大，轎車又往後推撞大貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。