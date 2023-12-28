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高市府輔導申設露營場 3家業者取得合法登記

中央社／ 高雄28日電
中央去年修訂法規放寬申設露營場條件，讓露營場合法化露出曙光。高雄市觀光局今天表示，修法後，市府立即對業者展開輔導，目前全市有32家提出申請，有3家業者已取得露營合法登記。示意圖／聯合報系資料照
中央去年修訂法規放寬申設露營場條件，讓露營場合法化露出曙光。高雄市觀光局今天表示，修法後，市府立即對業者展開輔導，目前全市有32家提出申請，有3家業者已取得露營合法登記。示意圖／聯合報系資料照

中央去年修訂法規放寬申設露營場條件，讓露營場合法化露出曙光。高雄市觀光局今天表示，修法後，市府立即對業者展開輔導，目前全市有32家提出申請，有3家業者已取得露營合法登記。

國內露營場多位於農牧及林業用地，不符合土地使用管制，無法合法設立登記。內政部去年有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，交通部也修訂「露營場管理要點」申設條件，讓露營場合法化露出曙光。

修法後，高市府成立輔導小組及單一窗口，協助業者取得合法登記。高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，目前共有32家提出申請，11家業者通過第一階段露營場用地使用許可，其中更有3家業者通過第二階段審查，取得露營合法登記。

觀光局表示，取得合法登記的3家業者為「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」及「東九道露營區」。

「露營樂2號店旗津旗艦店」位旗津海岸旁，設有75帳豪華帳；「遠山望月溫泉露營區」位於寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等68個營位設施；「東九道露營區」位旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利。

觀光局指出，為加速高雄市露營場合法及申設誘因，觀光局也於12月26日公告「輔導本市露營場申請非都市土地許可作業補助事項」，委由專業團隊協助業者撰寫使用計畫書及補助業者環境敏感區查詢規費。

對於已委託廠商撰寫使用計畫書並提出非都市土地許可申請者，可檢具收據等文件提出申請補助新台幣7500元，如取得許可文件者，可再另申請補助2500元。如欲詢問相關事宜，可洽07-7409802或高雄旅遊網網站查詢。

露營區 觀光局 高雄市

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