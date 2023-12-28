高雄31日跨年夜 捷運及輕軌延長營運、加密班次

2024高雄跨年活動31日在夢時代旁舉行，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，並延長營運時間，疏運人潮。此外，高雄義大世界也將舉辦跨年焰火秀，義大二路部分車道將開放通行，紓解車潮。

高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，因應31日夢時代跨年活動，高雄捷運及輕軌均延長營運時間，31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2時，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1時30分。

此外，高雄輕軌31日當日下午5時起至營運結束時間凌晨1時30分止，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車。

跨年活動當天的進、離場時段，高雄捷運與輕軌將加密班距載客。捷運紅線下午1時30分至晚上9時30分起將加密班距約3至6分鐘，之後啟動3分鐘班距，橘線尖峰時段加密為6分鐘班距，直到活動結束疏運人潮完畢。

高捷公司建議民眾搭乘捷運至R6凱旋站步行前往活動會場，並多加使用電子票證購票。同時也提醒民眾勿攜帶摺疊腳踏車上車廂，31日下午1時起停售捷運系統腳踏車客票，波波球等物品或其他危險物品也均禁止攜入車站。

此外，為服務參加元旦升旗的民眾，高雄捷運也將於明年1月1日提早發出首班列車，各端點時刻為紅線小港站清晨5時10分、南岡山站清晨4時42分；橘線西子灣站清晨5時28分及大寮站清晨5時8分。

高雄市工務局今天也發布新聞稿表示，義大世界31日舉辦跨年焰火秀，正在進行改善工程的義大二路，已先完成南下快車道部分AC臨時鋪設，跨年期間將提供2線北上快車道、1線南下快車道及南北向機車道正常通行，以紓解車潮。

此外，高雄市交通局公布高雄市元旦連假車流預測，預計將較一般假日增加5%至10%，市區幹道部分以連假首日的30日總流量最高。

旅遊高峰則為連假第2日的31日，預估流量較一般假日增加約5%至10%，其中旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計下午時段車潮最為顯著。交通局提醒民眾優先掌握路況，避開壅塞路段與時段。