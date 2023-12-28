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「魷魚爬上來了」前鎮漁港也有海產地標 不鏽鋼散發耀眼光澤

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
魷魚掛件立體結構複雜，耗費2個月才完成，是所有物件最費時製作的作品。圖／水利局提供
魷魚掛件立體結構複雜，耗費2個月才完成，是所有物件最費時製作的作品。圖／水利局提供

高市水利局推動前鎮漁港下水道工程，在港區排水箱涵出口處設置6座「截流閘門」，為了美化閘門，以魷魚、鮪魚、雨傘旗魚、鰹魚、劍旗魚與秋刀魚等6種遠洋漁業代表水產，做成全立面不鏽鋼掛件，分別構築在6座閘門。水利局說，下水道建設是地下「看不見的工程」，透過裝置藝術讓遊客欣賞作品時，可感受施工歷程的堅定。

前鎮漁港啟用已逾50年，市場及碼頭老舊已無法滿足現代漁港需求，經行政院核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，由農業部整合相關部會與高雄市政府共同推動，使前鎮漁港風華再現，其中下水道系統工程由高市水利局負責推動，透過雨水下水道系統整建，改善港區周邊淹水問題，強化排水功能，改善漁港水質，提升整體環境衛生。

水利局表示，下水道系統建設在港區排水箱涵出口處設置6座「截流閘門」，功能是污水收集與防洪，為使結構體與其附屬設施具備美觀性，結合前鎮漁港整體觀光發展景觀規劃，由農業部、高雄市政府水利局、高雄區漁會及統包商新宏興營造多次共同研議閘門美化提案，決定以前鎮漁港的遠洋水產做主題，在閘門設置金屬裝飾掛件。

水利局說，為了解構原閘門形體，從簡約主義發想，用海洋元素藍色及白色節塊組成，採氟碳烤漆鋁沖孔板包覆閘門結構，象徵無懼風雨的外牆；另在6座閘門分別設置魷魚、鮪魚、雨傘旗魚、鰹魚、劍旗魚與秋刀魚的全立面不鏽鋼掛件，表面完成鏡面拋光，散發耀眼金屬光澤，構築在包板量體上，就像魚群躍動，海面波光粼粼，光彩奪目。

水利局表示，不銹鋼掛件設計過程，由平面線條圖樣透過3D建模立體化，再規劃分割組件，透過工匠手工鍛造製成，最後將所有組件焊接並拋光研磨。

水利局說，「魷魚」立體結構複雜，耗資70多萬元，經過2個月才製作完成，是所有物件最貴，也最費時的作品，其他掛件平均每件約60多萬元；為配合漁業署碼頭整建工程，秋刀魚掛件預計明年3月後完成。

楊姓男子說，漁港北一路及豐漁二路可看到金屬魷魚，「魷魚爬上來了，好閃亮，很可愛！」會成為打卡熱點。

雨傘旗魚掛件位於高市前鎮區漁港南一路及漁港中二路口。圖／水利局提供
雨傘旗魚掛件位於高市前鎮區漁港南一路及漁港中二路口。圖／水利局提供
劍旗魚掛件位於高市前鎮區漁港北一路及漁港中一路口。圖／水利局提供
劍旗魚掛件位於高市前鎮區漁港北一路及漁港中一路口。圖／水利局提供
雨傘旗魚掛件位於高市前鎮區漁港南一路及漁港中二路口。圖／水利局提供
雨傘旗魚掛件位於高市前鎮區漁港南一路及漁港中二路口。圖／水利局提供
高雄市前鎮區漁港北一路及漁豐漁三路口可以看到鮪魚掛件。圖／水利局提供
高雄市前鎮區漁港北一路及漁豐漁三路口可以看到鮪魚掛件。圖／水利局提供
鰹魚掛件位於高市前鎮區漁港中二路及漁港東三路口。圖／水利局提供
鰹魚掛件位於高市前鎮區漁港中二路及漁港東三路口。圖／水利局提供
魷魚掛件位於高市前鎮區漁港北一路及豐漁二路口。圖／水利局提供
魷魚掛件位於高市前鎮區漁港北一路及豐漁二路口。圖／水利局提供

水利局 前鎮漁港 農業部

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