高雄輕軌成圓美食攻略 青創店家特色餐飲多元CP值高

高雄輕軌路網成圓，元旦傍晚6點起至2月25日試營運免費搭乘免費。高雄市青年局推薦輕軌新站周邊青創美食店家，邀民眾到高雄來趟輕軌小旅行，依攻略嘗遍美食，也鼓勵青年創業。

輕軌「愛河之心站」比鄰高雄捷運紅線凹子底站，附近有凹子底森林公園，冬日倘佯在高雄的陽光中十分舒適。青年局推薦，修明街「魯克斯咖啡」的咖啡輕食及多樣西式簡餐好吃好拍，網美風格的門店裝潢深受年輕族群喜愛。店家近期還與電玩《崩壞：星穹鐵道》合作，推出一系列主題活動，點餐可獲得周邊商品。

位於德威街的「倉熊手作甜品」，在輕軌新上國小站附近，以招牌千層蛋糕和口味眾多的爆漿脆皮泡芙擄獲消費的心，減糖配方吃起來不甜膩，獲網路部落客大力推薦。店家下午2點半開始營業，適合作為午後散步甜點。

在「科工館站」附近臥龍街有間「睡晚一點便當」，店家主打烹調健康少油鹽，壽喜燒牛肉、蔥鹽雞胸肉都是網友推薦品項。負責人張先生提醒，門店周邊不易停車，輕軌完工有機會帶動市民轉搭大眾運輸，有效增進便利性也期望帶來客流量。

輕軌「鼎山街站」周邊的「伙鍋 HuoKuo」，賣的雖是平價百元火鍋，湯底口味多達20種，用餐環境也超出既有百元火鍋的想像，店內氛圍佳，消費者讚CP值超高。

另外位在輕軌「駁二蓬萊站」一下站就到的Pinway駁二8號倉庫，即日起至明年1月14日正舉辦「森在其中：綠色植栽小世界」療癒植栽展，平日打卡按讚就能以89元購買原價450元的網美龜背芋，還有許多限定優惠和體驗活動。展覽中有數十種植物構成的綠色森林，並設置帳篷區、客廳區及雨林咖啡區，讓民眾沉浸在不同場域中感受植物的魅力。