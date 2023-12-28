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高雄輕軌成圓美食攻略 青創店家特色餐飲多元CP值高

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
在高雄輕軌「科工館站」附近的「睡晚一點便當」健康美味，負責人表示，輕軌成圓後有機會解決目前店外停車不便的窘境。圖／睡晚一點提供
在高雄輕軌「科工館站」附近的「睡晚一點便當」健康美味，負責人表示，輕軌成圓後有機會解決目前店外停車不便的窘境。圖／睡晚一點提供

高雄輕軌路網成圓，元旦傍晚6點起至2月25日試營運免費搭乘免費。高雄市青年局推薦輕軌新站周邊青創美食店家，邀民眾到高雄來趟輕軌小旅行，依攻略嘗遍美食，也鼓勵青年創業。

輕軌「愛河之心站」比鄰高雄捷運紅線凹子底站，附近有凹子底森林公園，冬日倘佯在高雄的陽光中十分舒適。青年局推薦，修明街「魯克斯咖啡」的咖啡輕食及多樣西式簡餐好吃好拍，網美風格的門店裝潢深受年輕族群喜愛。店家近期還與電玩《崩壞：星穹鐵道》合作，推出一系列主題活動，點餐可獲得周邊商品。

位於德威街的「倉熊手作甜品」，在輕軌新上國小站附近，以招牌千層蛋糕和口味眾多的爆漿脆皮泡芙擄獲消費的心，減糖配方吃起來不甜膩，獲網路部落客大力推薦。店家下午2點半開始營業，適合作為午後散步甜點。

在「科工館站」附近臥龍街有間「睡晚一點便當」，店家主打烹調健康少油鹽，壽喜燒牛肉、蔥鹽雞胸肉都是網友推薦品項。負責人張先生提醒，門店周邊不易停車，輕軌完工有機會帶動市民轉搭大眾運輸，有效增進便利性也期望帶來客流量。

輕軌「鼎山街站」周邊的「伙鍋 HuoKuo」，賣的雖是平價百元火鍋，湯底口味多達20種，用餐環境也超出既有百元火鍋的想像，店內氛圍佳，消費者讚CP值超高。

另外位在輕軌「駁二蓬萊站」一下站就到的Pinway駁二8號倉庫，即日起至明年1月14日正舉辦「森在其中：綠色植栽小世界」療癒植栽展，平日打卡按讚就能以89元購買原價450元的網美龜背芋，還有許多限定優惠和體驗活動。展覽中有數十種植物構成的綠色森林，並設置帳篷區、客廳區及雨林咖啡區，讓民眾沉浸在不同場域中感受植物的魅力。

青年局長張以理表示，輕軌成圓有效連結高雄青創，讓特色餐飲店家伴隨城市風景一同被看到，青年局將持續開辦各類創業輔導計畫，配合高雄交通建設、活絡沿途創業發展。青創店家和伴手禮可見青年局官網https://youth.kcg.gov.tw/cl.aspx?n=344。

高雄市「輕軌成圓」，全新路段預計於2024元旦開通試營運，串聯在地青創店家。圖／高市府捷運工程局提供
高雄市「輕軌成圓」，全新路段預計於2024元旦開通試營運，串聯在地青創店家。圖／高市府捷運工程局提供
「伙鍋 Huo Kuo」緊鄰輕軌「鼎山街站」僅數百公尺，是夜間三五好友作伙吃鍋的好選擇。圖／「伙鍋 HuoKuo」提供
「伙鍋 Huo Kuo」緊鄰輕軌「鼎山街站」僅數百公尺，是夜間三五好友作伙吃鍋的好選擇。圖／「伙鍋 HuoKuo」提供
「魯克思咖啡」位於高雄捷運紅線「凹仔底站」及輕軌「愛河之心站」周邊，餐點好吃好拍，深受學生族群喜愛。圖／魯克思咖啡左營店提供
「魯克思咖啡」位於高雄捷運紅線「凹仔底站」及輕軌「愛河之心站」周邊，餐點好吃好拍，深受學生族群喜愛。圖／魯克思咖啡左營店提供
鄰近高雄輕軌「新上國小站」的「倉熊手作甜點」以千層蛋糕及爆漿泡芙收攏女性消費者。圖／倉熊手作甜點提供
鄰近高雄輕軌「新上國小站」的「倉熊手作甜點」以千層蛋糕及爆漿泡芙收攏女性消費者。圖／倉熊手作甜點提供

高雄輕軌 青年 咖啡

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