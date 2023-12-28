待轉區對決？高雄駕駛疑精神不濟 撞左轉2車釀4傷

郭姓男子今晨駕車行經高雄市左營區自由三路，疑因精神不濟，車偏移撞向左轉區待轉的轎車車頭，因撞擊力道大，轎車又往後推撞大貨車，釀郭男、轎車上一男一女及大貨車駕駛均受傷，幸送醫均無生命危險，詳細肇責由警方調查中。

警方調查，郭姓男子（21歲）今天凌晨零時40分許駕駛轎車行經自由三路由北往南第二快車道直行，疑因精神不濟，車子偏移車道，撞向在對向左轉待轉區、由施姓男子（68歲）駕駛的轎車。

當下猛烈的撞擊，導致施男轎車往後推撞由鄭姓男子（39歲）駕駛的大貨車，兩輛轎車及大貨車車頭毀損，郭則僅頸部受傷，另施男和車上副駕駛座上的柯姓女子（57歲）以及鄭男身體多處擦挫傷。

警消獲報趕抵現場，所幸4人受傷均意識清醒，送醫無生命危險，事後對3名駕駛施以酒測均無酒駕行為。