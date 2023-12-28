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高雄2社宅動工 陳其邁：不似台北鴿籠

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
在高雄小港興建的山明安居及水秀安居兩處社宅昨由市長陳其邁（右4）等人持鏟動土。記者王昭月／攝影
在高雄小港興建的山明安居及水秀安居兩處社宅昨由市長陳其邁（右4）等人持鏟動土。記者王昭月／攝影

國家住都中心在高雄小港興建的「山明安居」、「水秀安居」社宅昨動土，2案合計555戶，總經費達26億，高雄市長陳其邁說，高雄社宅空間大，民眾負擔得起租金，不似台北市動輒1坪租金要價3000元，又小得像「鴿籠」，內政部政務次長花敬群指高雄社宅戶數在全台居冠，盼高雄經驗能複製到其他縣市。

小港山明、水秀2處社宅是小港區首案，預計2027年完工，山明安居將建地上14層、地下3層建築；水秀安居建地下2層，地上12層，均規畫有托嬰中心、商業店鋪，其中身障設施是高雄首設，兩案均具綠建築、智慧建築及耐震建築3大標章。

住都中心表示，高市已決標1萬5926戶。內政部政次花敬群說，高雄社宅建設是中央與地方合作的典範，盼高雄經驗能夠複製到其他縣市，新建的社宅不只安全且節能減碳，經由社福設施等標配，同時建立起社會安全網，住都中心執行長黃景茂並說，現今社會住宅全數導入及落實循環經濟及淨零碳排。

高雄市長陳其邁說，為滿足青年朋友住的需求，高雄連亞灣黃金地段都蓋社宅，「很有誠意」。他同時向大林蒲居民喊話，預定遷村地蓋的社宅會比照「山明」・「水秀」規格，連議員蔡武宏都說想住。

陳其邁也更舉「凱旋青樹」社宅為例，指9坪大的單人房每坪租金才570，但台北出租的房子像鴿籠，1坪租金動輒3000。高市議員鄭光峰說，高市府重視社宅政策，但再盡力興建，恐怕仍供不應求，建議鼓勵民間釋出未使用的房子供包租代管，可補實社宅數量的不足。

社宅 綠建築

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