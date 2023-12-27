潮州春節市集特區競標創4項紀錄 決標總金額破300萬
屏東縣潮州鎮春節假日市集，每年都湧入大批遊客，潮州鎮公所今舉行春節假日市集特區競標開標，潮州鎮公所表示，今年度除了投標人數、件數創歷史新高341件外，特一區也以20萬288元標下，成為疫情後最高標，決標總金額更突破300萬元，創下4項新紀錄，人潮上看30萬人次。
潮州鎮公所主秘王建元說，2024潮州春節假日市集考量春節連假7天，今年市集活動共有5天，從除夕到初四，今年投標人數及投標件數創下歷年新高，總共投標341件、投標封61封，平均每一件投標封格數5到6個。
王建元說，受到疫情影響，潮州春節市集在2020年、2021年停辦，2022年復辦，當時競標時還特別調整特區區域，降低標金，最終特1區開出最高價18萬8888元。今年特1區開出疫後新高，20萬288元，決標金額更破300萬元，展現潮州春節市集超高人氣。
王建元說，今天有外地攤商、本地攤商，春節市集超過30年歷史，每年創下數十萬人次造訪，還有攤商生意超好，春節市集最後1天賣到沒有東西賣了，預計明年春節市集人潮上看30萬人次。
今天投標現場氣氛緊張，其中特31區得標者以4萬6000元拿下，第2名競標者投標4萬5999元，僅差1元，相當戲劇化。
潮州鎮公所表示，沒有標到特區的攤商不要氣餒，明年1月16到18日，早上9點到中午12點，辦理一般區登記，並在1月24日上午9點抽籤。
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