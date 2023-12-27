聆聽發現山林生命力「屏東─聲山中」帶領讀者身歷其境

屏東縣政府繼去年推出「屏東海底40米」引起讀者的熱烈回響後，為讓更多人感受屏東之美，歷經1年籌備，再度推出以山林為主題的「屏東─聲山中」，今在勝利星村舉行新書發表會，縣府表示，書中的手感繪畫與美術情境，搭配聲景收錄，除帶領大家看見山、聽見山林之美，也期待讓更多人感受屏東自然生態的美好。

縣府傳播暨國際事務處表示，大武山是屏東的母親，長久來一直屏障著屏東平原免受颱風與豪雨侵襲，為讓更多人認識屏東山林之美，書中不僅收集縣內25座山林、5條步道與4處自然景點，更將登山過程中的腳步聲、蟲鳴鳥叫、山林動物等聲音收錄至手冊內，除介紹美景，更帶領人們進入山中享受原始山中的寧靜。

「人生享受各種忙碌時，別忘了為自己的心開啟一扇窗」傳播處處長鄞鳳蘭說，讀者閱讀「屏東─聲山中」時，不僅能解除平時生活的壓力，還能聽見屏東山林寧靜聲音、享受森林芬多精。她說，此次書籍跳脫以往視覺繪本的框架，用聲音與山林結合，並實地蒐集10首山中曲音，期待能帶領鄉親盡情探訪與聽見屏東山林之美。

縣府表示，「屏東─聲山中」由縣府企畫統籌，與目目文創工作室設計合作操刀美編，以屏東境內「山景」與「聲景」為內容，搭配手感繪畫、美術情境等編排設計，讓讀者同時聽見、看見屏東之美，體驗多重感官的登山過程。

書殼以「開門見山」作為設計，由海拔數字標示搭配彈性書腰，成為一種「調音頻」上下浮動的意象；書殼內附贈的圓形唱盤紙卡，可掃描連結連接至串流平台(如: Spotify、Apple Podcasts、KKBOX、SoundCloud等)，即可開啟一趟充滿視覺與聽覺的「屏東聲山之旅」。

今日發表會由目目文創工作室與2022屏東10大伴手禮店家「花草釀cemel」合作，透過「嗅覺」將現場營造山林的氛圍，此外，也邀請「日出身體劇場」以聲音地景、肢體與環境探索，引領民眾進入「屏東─聲山中」的製作設計過程。