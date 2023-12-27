屏縣府新書「屏東聲山中」 聲景收錄展山林生命力

屏東縣政府繼去年推出「屏東海底40米」獲迴響，今年再度推出新書「屏東聲山中」，以山林為主題，搭配手感繪畫及聲景收錄，帶領民眾感受屏東自然生態美好。

縣府今天在勝利星村舉行「屏東聲山中」新書發表會。傳播暨國際事務處表示，大武山是屏東的母親，長久來屏障著屏東平原免受颱風與豪雨侵襲，為讓更多人認識屏東山林之美，書中不僅收集縣內25座山林、5條步道與4處自然景點，更將登山過程中的腳步聲、蟲鳴鳥叫、山林動物等聲音收錄至手冊內，除了介紹美景，更帶領人們進入山中享受原始山中的寧靜。

「人生享受各種忙碌時，別忘了為自己的心開啟一扇窗。」傳播處長鄞鳳蘭說，閱讀時不僅能解除平時生活壓力，還能聽見屏東山林寧靜聲音、享受森林芬多精；另外，書籍跳脫以往視覺繪本框架，用聲音與山林結合，並實地蒐集10首山中曲音，期待帶領民眾盡情探訪與聽見屏東山林之美。

縣府表示，「屏東聲山中」由縣府企劃統籌，與目目文創工作室設計合作操刀美編，以屏東境內山景與聲景為內容，搭配手感繪畫、美術情境等編排設計，讓讀者同時聽見也看見屏東之美，體驗多重感官的登山過程。

另外，書殼以「開門見山」為設計，由海拔數字標示搭配彈性書腰，成為如「調音頻」上下浮動的意象；書殼內附贈的圓形唱盤紙卡，可掃描連結連接至串流平台（如: Spotify、Apple Podcasts、KKBOX、SoundCloud等），開啟一趟充滿視覺與聽覺的「屏東聲山之旅」。