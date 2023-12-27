當市民神隊友 高市早療補助113年元旦起全面升級

高市府明年元旦起擴增早療訓練費自費項目補助，且單趟交通補助從每趟100元提高至200元。早療訓練費及交通費合併列計，一般戶調升為4000元，低收入戶升為6000元。

0歲到6歲是兒童發展黃金期，如果能及早發現、治療，不僅能改善孩子發展遲緩現象，更可激發其潛能。為協助每名慢飛天使及早取得療育服務，市府自明年1月1日起全面放寬、調高早期療育費用補助，擴大開放補助自費療育項目、調高交通費，減輕家庭負擔，成為慢飛天使兒童及家庭神隊友。

社會局長謝琍琍表示，為滿足日益多元早療選擇及需求，高市自明年起擴增療育訓練費自費項目補助，採實支實付；交通費部分，單趟交通費補助從每趟新台幣100元提高至200元。此外，無論是一般戶或是低收入戶，早療費用補助全面調升，療育訓練費及交通費合併列計，一般戶調升為4000元，低收入戶調升為6000元，提供家庭實質支持。

社會局正募集提供早療復健訓練的「自費療育單位」，自今年11月起已開放申請，第一批合格名單公告於高雄市早期療育綜合服務網，民眾於合格單位接受療育服務，即可向社會局申請療育費用補助。也歡迎提供早療復健訓練之醫療（事）機構至網站詳閱申請須知，並自行下載申請表單，依期程提出申請。

除了到醫療院所復健治療，社會局也在18個行政區設置24處早療中心與社區據點，就近提供在地化早期療育服務，讓家長免於奔波，若家中寶貝有發展或福利補助等相關問題，可就近洽詢，或撥打早期療育服務專線（07）398-5011，專業人員將提供詳細解說。