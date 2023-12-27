台中港引導船舶的「導航疊標」地標 首次獲得公共工程金質獎

台中港陸上導航疊標是台中港地標之一，改建後第4組導疊標，位於台中港三井MITSUI OUTLET PARK西側，建物高又明顯，成台中港另一項地標，此工程昨天獲得第23屆公共工程金質獎優等，台中港建港50多年，這是該港史上首次獲得金質獎設施工程類殊榮。

行政院公共工程委員會昨天在台北市中油大樓國光廳舉辦第23屆「公共工程金質獎」頒獎典禮，由行政院長陳建仁及公共工程委員會主任委員吳澤成頒發各獎項，其中台中港務分公司主辦「台中港陸上導航疊標改建工程」獲設施工程類第三級優等獎，今年全國共有108件工程參選「公共工程品質優良獎」，得獎68件，其中特優11件、優等28件及佳作29件。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，他感謝交通部及行政院工程會評審委員們的肯定，獲得獎項代表工程團隊努力不懈和團隊合作的成果，在工程中克服各種挑戰，除對工程品質追求卓越外，在節能減碳、環境保護及永續發展等方面也帶來更多貢獻，港務公司將持續不斷精進，以打造更安全、永續、綠色港埠之目標邁進。

台中港務分公司表示，台中港為狹長型港域，船舶進出港須藉由陸上導航疊標（Range）（下稱疊標）的輔助，供引水人協助船長辨識航向與路徑，確保船舶安全行駛於航道內，目前有5組10座陸上疊標，這次改建5座。

改建後疊標高43.5到65.5米(前低後高)，因近年港區新建廠房、高桅桿燈、巨大的風機及大型吊裝設施遮蔽干擾，致原疊標結構高度不足難以辨識，且長年累月鹽害侵襲而鏽蝕，維護不易，以鋼管構架式構件新設疊標結構，兼顧結構強度與韌性，設置符合職安法規維修走道，另採用符合國際燈塔協會（IALA）國際標準之導航燈具，大幅提升夜間或濃霧下辨識度。台中港建港50餘年至今，這是史上首次獲得金質獎設施工程類殊榮，也是國內七大商港首度取得設施類獎項港口。