澎湖介入心血管診療中心啟用 守護離島民眾健康

衛福部澎湖醫院「介入心血管診療中心」今天正式啟用，未來可搶救更多的心血管等患者，守護離島民眾的健康，並作為心血管照護中心10週年的獻禮。

衛福部澎湖醫院「介入心血管診療中心」今天在澎湖縣長陳光復、民進黨籍立委楊曜、醫福會執行長林慶豐、澎湖醫院院長匡勝捷等人到場祝賀下重新啟用，開啟心血管患者治療新里程。

為了提高澎湖的心血管病患之醫療水準和安全性，澎湖醫院於9月4日展開心導管室環境工程改建，同時引進了「高階西門子心血管攝影用X光機」和「血管內超音波儀（Intravascular Ultrasound, IVUS）」，經過醫療團隊及工程單位2個月以來日以繼夜的施工，依計畫期程於11月上旬完工。

這次設備升級提供先進的診療服務含冠心病（心臟血管）、血管疾病、消化系統等之介入微創治療及引進全國最新的多頻道血流動力學監測分析系統，功能用於監測心肌梗塞病患，在執行手術過程，更有高品質安全監測下，提昇病人安全。

介入心血管診療中心主任陳賢生說明，現代醫療的目標是新精準醫學，這次引進的單向數位平板心導管X光機，可提供高效率的單向心臟血管攝影，這項技術運用最新的影像處理技術，使血管病變處更清晰可見，有助於提供高品質的影像檢查服務，並協助醫師進行更精確的診斷，提高心血管檢查與介入手術之品質。

匡勝捷表示，介入心血管診療中心的設備更新和改建工程，要感謝立委楊曜的積極爭取和中央相關部會支持，得以在最短的時間內順利完成，這次的升級反映了醫療科技的不斷發展，提供更優質的醫療環境，以致力於提高澎湖醫療水準和健康福祉。