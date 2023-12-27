影／護國神山爭奪戰 陳其邁：感謝台積電看見高雄 將先進製程留在高雄
台積電2奈米先進製程將在高雄設廠，高雄市長陳其邁今說，機會是留給準備好的人，高雄會跟台積電合作，解決水電、土地及周遭生活機等問題，感謝台積能夠看到高雄、投資高雄，把先製程留在高雄，以髙雄做為全球先進製程最重要的據點。
陳其邁今表示，台積電第一個廠順利動工興建，第二個廠的雜項執照已核發，高市府會跟台積電合作，解決水電、土地、周遭生活機能等問題並，配合台積電全球的布局，而台灣的先進製程也可以加碼投資，讓台積電的設廠的工作能夠順利。
陳其邁表示，台積電在美國、德國、日本的建廠都有不同期程，先進製程留在高雄，「我們對二奈米廠表達歡迎」。
台積電二奈米廠分布在新竹科學園區與高雄楠梓園區，其中楠梓園區可興建達5座晶圓廠，台積興建的第一座廠預計2025年元月搬進機台設備，第二座廠預計近月動工。
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