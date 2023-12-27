獨／高雄路口開放機車直接左轉 網不解哪一種綠燈能轉引爭論

高雄市三民區金鼎路、明誠路口今年7月取消強制兩段式左轉及內側禁行機車，雖在路口前方立牌告知用路人「內側車道開放機車直接左轉」，但仍有許多用路人為了綠圓燈亮起時能否直接左轉，還是要等箭頭左綠燈亮起時才能左轉起了爭論，直呼燈號讓人看不懂，「霧煞煞！」

一名網友發文表示，開車行經金鼎路、明誠路口，要在圓型綠燈亮起時左轉，但前方機車騎士卻硬是要等到箭頭左綠燈亮起時才起步左轉，「遇到都很無奈，可以檢舉嗎？」

網友留言回覆，有看過新聞說這區可以直接左轉，但之前他左轉時，後方的車也覺得要等左轉燈才能轉，「我大大問號！」另名網友說，圓形綠燈亮起卻不左轉也不往前行，這是不依號誌行駛，這邊很多人都看不懂燈號。也有網友說：「可悲的多元號誌！」

高市交通局表示，圓形綠燈依法令規定本來就是可以左轉，目前本路口採行的燈號是先圓形綠、再箭頭左綠，讓剩餘的左轉汽機車可以紓解完畢，交通局也已增設「內側車道開放機車直接左轉」標誌，提醒機車不必強制待轉，對於部分騎士不知圓形綠燈時可以左轉，會再加強對民眾宣導。

交通局說，類似的T字路口像是三民區建國路、和平路，以及前金區民生路、河東路，早期都強制兩段式左轉，但因為待轉空間不足，騎士停在待轉區容易溢出，反而更添加肇事風險，交通局已逐步檢討類似路口，不強制機車兩段式左轉，分流紓解用路需求。

高雄市交通大隊提醒，機車在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車，選擇在路口直接左轉的騎士，應提前變換到內側車道再左轉，如果不先駛入內側車道，導致車輛外溢佔用直行車道，可處600元以上1800元以下罰鍰；如果內側車道壅塞無法進入，騎士仍可行駛在外側車道，進入待轉區待轉。