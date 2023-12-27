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運動刺激消費 高雄青春動滋券總交易額1.17億全國第一
高雄市響應教育部體育署青春動滋券，推出「運動雄青春 好禮大方送」月月抽好禮活動，12月在鳳山體育館抽出最大獎Gogoro。運動發展局統計，高雄市在青春動滋券的抵用情形為2600餘萬元，排名全國第二，僅次台中；總交易金額高達1.17億元，則是全國最多。
為了鼓勵16至22歲的國民多做運動、多看比賽，體育署今年6月起發放青春動滋券。高市府響應運動政策，特別加碼「運動雄青春 好禮大方送」月月抽好禮的活動，只要前往高雄運動中心，如苓雅、左營、鳳山、大寮、美濃、前鎮、鹽埕等7處高雄運動中心，使用青春動滋券消費滿500元就可以參加。每個月有10個獎項，抽獎活動從6月開始，整整7個月，每個月在運發局官方臉書直播抽出10名努力運動的幸運兒獲得好禮，禮品累計超過25萬元。
運發局長侯尊堯表示，高雄市在今年截至12月22日，全國青春動滋券的抵用情形為2600餘萬元，位居全國第二；在總交易金額則是高達1.17億元，是全國最多。可見高雄民眾熱愛運動，踴躍使用青春動滋券，帶動在地消費支持運動。
侯尊堯感謝民眾對在地運動產業的支持，未來青春動滋券朝常態性發放，鼓勵市民繼續使用青春動滋券看比賽及做運動，為身心帶來健康，還可以保持健美體態，市府會持續推出抽獎活動。
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