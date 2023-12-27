黃色小鴨重返高雄？陳其邁：拭目以待、定有驚喜

中央社／ 記者林巧璉高雄26日電

10年前引發轟動的大型充氣作品「黃色小鴨」將重返高雄市？高雄市長陳其邁今天說：「拭目以待，一定會有驚喜」，過年期間往南走就對了，「要訂飯店、車票的要趕快訂」。

陳其邁透過社群網站Instagram（IG）說：「很快港灣上也見得到療癒、歡樂的巨大的黃。」

高雄流行音樂中心、崗山之眼等景點昨天點亮黃色燈光，陳其邁在社群網站臉書（Facebook）發文說，這幾天高雄出現許多「黃色角落」，「是誰？即將把巨大的歡樂奇蹟，帶回港灣？」

不少網友猜測黃色小鴨將再次席捲港都，陳其邁接受媒體聯訪表示，目前籌備工作緊鑼密鼓進行，最重要是希望藉春節活動，讓大家感受溫暖熱情的高雄這幾年的蛻變。

媒體進一步追問，黃色小鴨是否回歸及時間，陳其邁苦笑表示，幕僚要他在所有工作準備好才能對外說。

根據高雄市政府新聞局網站資料，2013年高達18公尺的黃色小鴨在高雄光榮碼頭海港岸邊展出，32天展期吸引超過390萬人次參觀，亞洲新灣區高度曝光，大幅提升高雄在國際的能見度。

黃色小鴨是荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作，高市府2009年起爭取到高雄展出，在時任副市長李永得、新聞局長賴瑞隆等努力下，成功在2013年時爭取到高雄展出，引發全台黃色小鴨風潮。

陳其邁 社群

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