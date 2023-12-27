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愛河畔蓋58層樓 市民：美感全毀

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

愛河畔國賓飯店日前歇業，開發商預計興建2棟高58樓、52樓的超高樓住宅，地方公民團體強烈反對，憂心破壞愛河沿岸整體景觀和諧；議員認為愛河西岸有都市計畫細部審議，樓高、綠地都管制，但東岸都市計畫不嚴謹，呼籲市府修法暫停開發案審議。

高雄市都發局回應，該建案後續有環評會議機制，檢視噪音、空間、環境等，屆時會邀各方代表，讓景觀維護意見呈現並討論。

開發商大陸工程公司表示，建築物一切設計規畫、施工與建照都遵守相關法令，都市市容景觀部分由政府管轄，公司未參與公聽會，後續若接獲訊息會配合出席。

愛河畔國賓飯店今年1月歇業，開發商6月提出拆除計畫，並規畫興建2棟超高樓住宅，地方公民團體反對，市議員湯詠瑜昨邀各方代表辦公聽會。

湯詠瑜說，國賓開發案因適用危老容積獎勵，容積率達1142.4%，高度超過周遭建築近3倍，該區人口增加、公設已不足，又蓋大型私人住宅，屆時對環境、交通與城市美學有巨大衝擊，政府不該給予不合理容積獎勵，應修法暫停開發案審議。

中原大學地景建築系教授趙家麟表示，台灣仍未頒布景觀法，但該法草案中曾提及「文史藝術重大環境，常因新型建物出現而毀損天際線，導致景觀風貌盡失」。

崑山科大空間設計系教授張曦勻也說，鹽埕區愛河沿岸經都市計畫審議，前金區愛河沿岸未有詳細審議，愛河兩岸景觀差異大，建議市府訂定城市景觀自治條例。

打狗文史再興會理事陳坤毅指出，愛河作為城市意象，是許多藝術家創作泉源，視覺協調很重要，市府應在愛河做「帶狀都市審議」，而非點狀單一檢視。

高市府環境景觀總顧問吳旭峰表示，景觀美醜不易量化，「景觀綱要」是否列入都市設計審議中仍有討論空間，市府會朝此方向努力。

愛河 都市計畫

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