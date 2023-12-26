屏東高樹屏2－1線道路今動土 斥資逾8千萬預計明年11月通車

屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，假日湧入大量車潮常造成壅塞，為強化道路運輸性能，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，獲公路局補助8700萬元，將開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮；縣長周春米表示，工程帶動地方生活便利，更能提升屏北地區的觀光發展。

縣長周春米表示，屏2-1線屬高屏溪攔河堰水庫集水區範圍，道路開闢計畫於2020年2月通過環評及公告程序，經提報「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）111～116年計畫」，獲公路局核定補助8700萬元，並感謝工程沿線的25名地主提供38筆土地道路使用權，讓工程能順利動工。

她指出，由高樹鄉既有鄉道屏2線大山二路往縣道185線會經過社區，該路況狹窄曲折且住家多，假日人潮易造成交通擁擠、住戶進出危險，而新闢的鄉道「屏2－1線」可提高道路行車服務品質及安全，促進地方整體發展繁榮，盼能盡早完善高樹鄉道路觀光品質。