快訊

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

民調網站預測立委總席次 藍營區域立委將接近過半、白不分區有望拿8席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東高樹屏2－1線道路今動土 斥資逾8千萬預計明年11月通車

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮。記者張已亷／攝影

屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，假日湧入大量車潮常造成壅塞，為強化道路運輸性能，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，獲公路局補助8700萬元，將開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮；縣長周春米表示，工程帶動地方生活便利，更能提升屏北地區的觀光發展。

縣長周春米表示，屏2-1線屬高屏溪攔河堰水庫集水區範圍，道路開闢計畫於2020年2月通過環評及公告程序，經提報「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）111～116年計畫」，獲公路局核定補助8700萬元，並感謝工程沿線的25名地主提供38筆土地道路使用權，讓工程能順利動工。

她指出，由高樹鄉既有鄉道屏2線大山二路往縣道185線會經過社區，該路況狹窄曲折且住家多，假日人潮易造成交通擁擠、住戶進出危險，而新闢的鄉道「屏2－1線」可提高道路行車服務品質及安全，促進地方整體發展繁榮，盼能盡早完善高樹鄉道路觀光品質。

工務處表示，工程於今開工動土，預計於明年11月完工，屆時可紓解車輛行經村莊內流量，改善高樹市區通往縣道185線間的交通，分散替代屏2線部分交通流量。

屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，縣府計畫「屏2－1線道路開闢工程」，開闢全長824公尺、寬12公尺道路，今舉行動土典禮。記者張已亷／攝影

周春米 流量 屏東縣

延伸閱讀

屏南立委戰／批潘氏派系壟斷屏東 資深民進黨員登報喊拒投徐富癸

潘孟安、蘇震清另類延長賽？屏南立委泛綠互轟負面文宣 地方分析原因

周典論收押 周春米深感震驚與遺憾 綠營：民進黨絕無通天本領干涉司法

潮州鎮汙水下水道系統第1期動工 周春米：改善民治溪水質

相關新聞

影／頂級超市Mia C’bon進駐金門 日本多樣商品獨賣「一顆哈密瓜2699元」

看好金門人的消費力與明年可能會開放的陸客自由行，頂級超市Mia C’bon 前進金門，進駐昇恆昌金湖廣場，強調耗資5千萬...

屏東高樹屏2－1線道路今動土 斥資逾8千萬預計明年11月通車

屏東縣高樹鄉市區通往縣道185線（沿山公路）的聯接鄉道狹窄曲折，假日湧入大量車潮常造成壅塞，為強化道路運輸性能，縣府計畫...

黃色小鴨旋風再捲高雄？ 陳其邁賣關子：過年往南走就對

高雄市長陳其邁今在臉書賣關子，「10年間山海間都有了不一樣的建設和轉變，是誰？即將把巨大的歡樂奇蹟，帶回港灣？」網友敲碗...

愛河畔將蓋58層超高住宅大樓 市民怒：城市美感全毀了

愛河畔國賓飯店今年1月歇業，開發商6月提出拆除計畫，預計將興建2棟高58樓、52樓的超高樓住宅，引起地方公民團體強烈反對...

新住民陪伴長輩玩性別桌遊 望老者跟上性別平權潮流

高雄旗山新住民家庭服務中心為促進旗美九區新住民家庭及社區居民對多元文化的認識，並提升性別平等意識，培育9名新住民及其子女...

捐款急凍！學子折萬隻福氣不倒翁 為植物人募善款物資

通貨膨脹加上景氣不佳，弱勢團體收到的捐款也急凍。高雄市正義中學教師今天號召學生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。