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黃色小鴨旋風再捲高雄？ 陳其邁賣關子：過年往南走就對

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
2013年9月黃色小鴨在高雄光榮碼頭展出。本報資料照片
2013年9月黃色小鴨在高雄光榮碼頭展出。本報資料照片

高雄市陳其邁今在臉書賣關子，「10年間山海間都有了不一樣的建設和轉變，是誰？即將把巨大的歡樂奇蹟，帶回港灣？」網友敲碗猜是10年前席捲高雄的「黃色小鴨」旋風。陳其邁在市政會議前受訪表示，一定會讓大家有大驚喜，過年往南走就對了，飯店、車票要趕快訂。

「黃色小鴨」是荷蘭藝術家弗洛倫泰因‧霍夫曼的巨型裝置藝術，2013年9月黃色小鴨在高雄光榮碼頭展出，1個月的展期吸引了390萬觀光人次，粗估創造10億元觀光產值。今年恰好是展出相隔10周年。

陳其邁表示，民眾最近可能發現高雄出現許多黃色角落，今天又在愛河灣、崗山之眼，點亮燦爛的黃，打上療癒的黃色燈光。網友直覺是「黃色小鴨」又要復出高雄了，期待陳其邁送給市民的新年禮物。

「請大家拭目以待，一定會讓大家有大驚喜。」陳其邁未正面證實是黃色小鴨，只說籌備工作緊鑼密鼓在進行，重點藉由春節的各項活動，讓大家感受到溫暖熱情的高雄，要訂飯店、車票的要趕快訂，過年期間到高雄、往南走就對了。

黃色小鴨旋風是否再捲高雄？市長陳其邁表示，一定會讓大家有大驚喜，過年往南走就對了，飯店、車票要趕快訂。記者徐如宜／攝影
黃色小鴨旋風是否再捲高雄？市長陳其邁表示，一定會讓大家有大驚喜，過年往南走就對了，飯店、車票要趕快訂。記者徐如宜／攝影

陳其邁 高雄市

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