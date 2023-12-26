愛河畔將蓋58層超高住宅大樓 市民怒：城市美感全毀了

愛河畔國賓飯店今年1月歇業，開發商6月提出拆除計畫，預計將興建2棟高58樓、52樓的超高樓住宅，引起地方公民團體強烈反對，認為將破壞愛河沿岸整體景觀和諧；市議員湯詠瑜認為，愛河西岸有都市計畫細部審議，樓高、綠地都有管制，但東岸都市計畫卻不嚴謹，聳立高樓已影響市民權益。

湯詠瑜今日召召集各方代表舉辦公聽會，她說國賓開發案因適用危老容積獎勵，容積率達1142.4%，高度超過周遭建築近3倍，當地公共建設已不足，又蓋大型私人住宅，卻該區有嚴重土壤液化，屆時對環境、交通與城市美學有巨大衝擊，認為政府不該給予不合理容積獎勵，應修法暫停開發案審議。

中原大學地景建築系教授趙家麟表示，台灣仍未頒布景觀法，但該法草案中曾提「文史藝術重大環境常因新型建物出現而毀損天際線，導致景觀風貌盡失」；崑山科大空間設計系教授張曦勻說，鹽埕區愛河沿岸經過都市計畫審議，但前金區愛河沿岸未有詳細審議，一條河兩岸景觀差異大，建議市府訂定城市景觀自治條例。

高雄市環境景觀總顧問吳旭峰表示，景觀美醜程度不易量化，「景觀綱要」是否列入都市設計審議中，仍有討論空間，市府會朝此方向努力；打狗文史再興會理事陳坤毅說，愛河作為城市意象，是許多藝術家創作泉源，因此視覺協調很重要，認為市府應在愛河做「帶狀都市審議」，而非點狀單一檢視。