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透過醫師線上指導 澎湖醫療救護更精實

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖消防局在執行緊急醫療救護時，即時透過線上醫師協助指導，讓傷患者平安送抵醫院就醫。澎湖縣長陳光復今天頒發5名優秀醫師醫療指導證書，感謝他們守護民眾生命。

陳光復表示，縣府消防人員時常在第一線與死神拔河搶救患者生命，及時治療至關重要。在醫療知識與技術不斷與時俱進的情況下，感謝這5名醫師到澎湖來給予消防人員必要的教育訓練，精進緊急醫療救護的能力，讓救護員能夠於當下做最妥適的判斷並給予及時治療，為每名患者生命做把關。

澎湖消防局表示，消防人員在執行緊急救護時，也需具備有基本的救護作為，因此聘請5名專業醫師定期協助辦理醫療救護教育訓練、裝備與狀況處置等相關流程，甚至在護送途中的線上指導救護，及時作最妥適的判斷及治療，以確保護送傷、患者的生命。

澎湖消防局所聘任的指導醫師有台大醫院雲林分院副院長江文莒、台南柳營奇美急診部緊急醫療科主任潘師典、國軍高雄總醫院急診部主治醫師陳伯銓、高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部主治醫師王子義、部立澎湖醫院副院長蔡文祥等5名醫師。

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