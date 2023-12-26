高美館攜手衛武營 展在地藝術家跨域作品

高美館「KSPACE高雄實驗場」首次攜手衛武營國家藝術文化中心「高雄雄厲害」計劃，推出在地藝術家劉冠妏「老鷹的眼淚—劉冠妏個展」，展期從12月30日起至2024年2月18日。

高雄市文化局新聞稿指出，展覽內容包括影像裝置、檔案與行為展演，呈現藝術家化作老鷹的眼凝視家鄉高雄。開幕演出「CONTACT 高雄連線」與演後座談將在30日下午2時在高美館地下樓KSPACE登場。

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，這次在高美館「KSPACE高雄實驗場」徵件計劃中，首次與衛武營跨界合作；透過衛武營「高雄雄厲害」演出計畫的徵選與推薦，引介其2021年入選創作者劉冠妏於高美館實現展出計畫。

劉冠妏出生藝術世家，台灣前輩畫家劉啟祥是她的爺爺，父親劉俊禎、伯父劉耿一、堂叔父劉吶鷗、劉生容等人皆為藝術家。

劉冠妏曾任職奧美廣告創意部，獲國內外多項廣告獎項。從小受藝術薰陶的劉冠妏，在個人創作中更結合影像裝置、檔案和行為藝術等跨域題材，進一步探討影像的物質性與精神感知的各種可能。

2021年起，劉冠妏連續受邀至巴賽隆納國際實驗攝影節展出，同年入選衛武營「高雄雄厲害」計畫；2022年獲文化部與衛武營遴選台灣與以色列藝術交流代表之一，並於2022年年底至哥倫比亞進行薩滿植物與舞蹈儀式訓練。

劉冠妏指出，在發想及創作過程中，透過薩滿儀式與超自然寫生將自我的身體感知連結植物與土地的意識，藉由人類與土地、精神世界聯繫接觸關係，探問人們與腳下土地連結的必要性與新可能。

展覽開幕演出「CONTACT 高雄連線」中，劉冠妏將以舞蹈儀式帶領觀眾穿梭於夢境與現實，展開在虛實之間探索自我的旅程。

「老鷹的眼淚—劉冠妏個展」12月30日開幕演出後，將由衛武營戲劇顧問耿一偉（北藝大與台藝大戲劇系兼任助理教授）及劉冠妏共同與談，以「舞蹈、神話、超自然寫生」為題，探索藝術作品化作神話符號的多重想像。