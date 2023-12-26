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文山高中師生耶誕夜觀影「BIG」 魏德聖傳遞生命教育
耶誕節感恩夜，高雄市文山高中師生參與台虹科技公益電影活動，欣賞描述住在癌症病房兒童、青少年生命故事「BIG」。導演魏德聖也到場與學生們互動觀影，分享對生命的感動。
文山高中校長陳建民希望耶誕夜晚邀請師生們一起看電影，能夠透過電影情節的脈絡，體會生命的可貴，同時加強學校與台虹科技的各項合作，培養職場競爭力人才，形塑生命的韌性與塑造出具有愛與關懷的幸福氛圍。
文山高中今年9月與台虹科技簽訂產學合作協議書，落實雙方產學合作內容，除了參與台虹科技員工家庭日活動，讓參與的學生志工就有機會接觸學習各項職場的基本態度與規範。
魏德聖編劇、執導的電影「BIG」，是描述一群住在「816」癌症病房的兒童、青少年，他們來自不同社會階層的抗癌家庭，從彼此衝突到相互包容支持的溫馨故事。學生反映，劇情令人感動，從抗癌看到生命的堅強，領悟到生命的美好。
高三陳同學說，在寒冷的夜晚與同學們欣賞公益電影，大家看完反而覺得身心溫暖，體認遇到求學與家庭、健康、生活中大大小小挑戰，都應該秉持著正向、不逃避，積極與樂觀的態度去面對。
台虹科技幕僚長謝芳宜指出，員工是公司的重要資產，公司透過「虹心兒少關懷協會」幫助許多弱勢團體，尤其公益電影欣賞，就是給員工與產學合作學校。
虹心兒少關懷協會理事長江宗翰推薦更多人去欣賞這部電影，尤其讓學子、青少年們在面對挫折時，以正向態度衝破逆境。社會局兒童及少年福利科股長張志長說，相信透過電影欣賞，注入一股溫暖的意象，讓社會更趨韌性。
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