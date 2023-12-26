聖功長照爺奶村動土 陳其邁：幫募興建款

聖功修女會募款籌建的「聖功長照爺奶村」昨在高雄燕巢舉辦動土儀式，未來完工後可收納198名長者，提供全能醫療長照服務，但興建經費現僅募得10分之1，市長陳其邁出席時表示將盡力協助，期待2026年如期完工，為高雄長輩建置完善長照福利。

聖功修女會在高雄燕巢占地約3000坪的大仁路空地計畫興建「聖功長照爺奶村」，陳其邁、天主教高雄教區總主教劉振忠、募款召集人黑幼龍等人昨出席動土典禮，預計2026年完工，屆時將有3棟大型建築，結合日間照顧中心、社區健康中心、社區診所、員工宿舍、會議廳等。

聖功醫院院長楊儀華表示，聖功長照爺奶村完工後，可容納198名長者，其中4樓將設置48個醫療專用床位，提供全能醫療照護，未來也會規畫與鄰近4所大學合作，培育醫療照護人才並結合社區志工服務

院方表示，高雄欠缺24小時失智長者照護機構，目前市區長照機構都是「據點型」，失智長者只能每天固定時間抵達機構，無法做到全天候養護，目前籌措經費僅募得10分之1，期許各界協助。

陳其邁表示，上任大力推動長照福利，也提升長照人員薪資與福利，「但政策速度，仍趕不上人口老化」，政府投資住宿型機構的金額龐大、不易建設，仍需與民間團體合作，將整合資源為聖功籌措經費，如期完工。