亞灣跨年花火預告 240秒配酷玩夯歌

跨年進入倒數，高雄市政府昨公開跨年驚喜彩蛋，升級版「亞灣跨年花火」將搭配世界級搖滾天團Coldplay浪漫歌曲「A Sky Full of Stars」，夢時代摩天輪燈光也將以天團代表色彩虹應援。市長陳其邁表示，跨年花火有240秒，象徵2024年分分秒秒都精采燦爛。

高雄市府表示，相較去年180秒，今年亞灣跨年花火時間更長、規模更大，最大8吋、超過7000發高空花火，在會場周邊就能輕鬆觀賞。市府公開最佳觀賞點，有時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點包括，時代公園及前鎮之星等。

高市府表示，花火開場以300公尺大寬面藍色調花束與銀色系虎尾，重疊交織綻放呈現海浪磅礴氣勢，接著紅、藍、綠、紫燈籠花火自深邃夜空籠罩而下，多發齊射配合夢時代建築光影，還有3D立體花柱在低空左右跑動，以及金色瀑布飛流直下，搭配音樂和夢時代摩天輪彩虹色燈光，營造浪漫氣氛。

2024高雄跨年晚會卡司由謝金燕、泰星Jeff Satur羅杰夫、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操等19組國內外夢幻卡司，為跨年夜帶來音樂饗宴。31日晚間6點30分可搭捷運至凱旋站3號出口，步行到夢時代會場。