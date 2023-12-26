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世界神明聯誼會 兩天10萬人祈福
2023世界神明聯誼會「共生吉祥」祈福法會前天起一連兩天在佛光山佛陀紀念館舉行，吸引星、馬、美、菲、中國大陸及全台逾千家寺廟，超過10萬人參加，立法院前院長王金平、高雄市長陳其邁、國民黨總統候選人侯友宜都來祈福。佛光山住持心保和尚表示，透過活動發揚佛光山開山祖師星雲大師宗教和諧的理念。
王金平、陳其邁參加上供祈福法會，由心保和尚帶領上香獻花祈福。陳其邁說，世界神明聯誼會舉辦多年，如星雲大師所言「同中求異，異中求同」，藉由大家的力量，引導人民向善、安定人心。
侯友宜稍後到場，由心保和尚帶領參加回向法會。侯說，自己有些心願，第1個就是台灣能成為世界華人的宗教中心，存好心、說好話、做好事，打造一個美好未來。他比起「你好、我好、大家好」手勢，坦言要做到很難，勉勵大家努力做到。
世界神明聯誼會12年來已舉辦13次，今年全台參與的宮廟神尊相當多，大陸廈門平安宮、新加坡獅城太子宮及馬來西亞的宮廟也特地來台參與。因應參加宮廟增多及信眾愈來愈踴躍，今年規畫兩天，讓所有宮廟信徒從容參與盛會。
與會宮廟都有獨特文化，像是家將、官將首、獅陣等陣頭，都可在活動中交流，也安排明華園歌仔戲團演出，美國德州奧斯汀香雲寺特地邀請奧斯汀金牛仔團表演10餘首英文佛曲，還有來自美洲10名印第安原住民表演「大地之神」舞蹈，不同種族都在這個活動相互連結。
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