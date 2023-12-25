潮州鎮汙水下水道系統第1期動工 周香米：改善民治溪水質
屏東縣潮州鎮汙水下水道系統水資源回收中心第1期工程今天動土，總工程費用約6億元，占地2.72公頃，預計2025年6月完工，屆時每日可處理4200噸水量、汙染削減率近9成；縣長周春米表示，下水道建設是不被看見的良心工程，此次建設可改善潮州鎮的母親河「民治溪」的水質，對於城市發展更至關重要。
潮州鎮總人口數約5萬多人，是屏東縣第2大鎮，隨著都市發展，大量民生汙水排入民治溪，造成河川水質日益惡化，為有效保護水資源，中央補助加上縣府自籌耗資29億多元，設置潮州鎮汙水下水道系統水資源回收中心，分2期建設，預計14年後完工，每日可處理8400公噸水量，汙水管線長25.6公里，汙水用戶接管數計有1萬2千多戶。
周春米表示，下水道工程隱沒地下不為人所見，是良心工程又非常昂貴，潮州鎮位於屏東縣中心位置，無論是觀光還是交通都居重要角色，建置汙水下水道等基礎建設更顯重要，目前水資源回收中心的第1期汙水幹管工程已完工，同步設計用戶接管計畫，屆時每日可削減588公斤汙染物，能整治鄰近的民治溪，轉化成乾淨的水資源再利用，對於提升鄉親生活品質及城市發展都非常重要。
縣府水利處指出，水資中心結合潮州戲曲文化及民治溪水岸環境特色設計，導入淨零建築概念規畫公共空間，提供民眾休憩及環教場所，待完工後將能有效改善居家環境衛生及河川汙染問題，完善民治溪水岸生態廊道。
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