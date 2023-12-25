快訊

5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

安養院靈貓「精準預知死亡」17年送走上百人 被牠蹭過沒幾小時就過世

男國中生遭持刀猛刺胸頸 當事女學生還原衝突經過：老師已來不及阻止

林欽榮：高捷迷你兵團推四線齊發 飛速轉型城市動能

中央社／ 高雄25日電

高雄市副市長林欽榮今天在臉書（Facebook）發文指出，明年元旦高雄輕軌成圓環線將正式邁入試營運里程碑，高雄捷運可說是「四線齊發」，將在短期內飛速轉型城市動能。

林欽榮表示，市長陳其邁於2020年8月24日上任時，高雄捷運為51公里里程數、52車站，至今短短3年4個月期間完成許多成功任務，包括捷運黃線於2022年3月21日經行政院核定綜合規劃、捷運小港林園線於2022年9月23日經行政院核定綜合規劃、捷運岡山路竹延伸線2B階段於2023年4月12日經行政院核定綜合規劃（捷運岡山路竹延伸線全線終於分段全部完成核定）。

他說，在各捷運線系統計畫接續獲核定後，今年11月14日高雄捷運小港林園線（RL1-RL3）土建標發包完成、正式動土；接著12月19日黃線（Y1~Y4）土建與全線軌道系統標也完成發包並舉辦聯合動土；輕軌全線完工並預定於明年元旦成圓，正式試營運。

林欽榮指出，高雄捷運四線齊發，全部預定至2030年，捷運四線陸續完工通車，高雄捷運里程數將倍增達112公里、114車站，大幅提升高雄大眾運輸路網覆蓋率，飛速轉型城市動能。

他說，高雄捷運工程局編制僅110人，與他之前在台北市政府服務期間所督導的台北市府捷運工程局，人力編制約1200人實在無法比擬，高雄捷運團隊是迷你兵團，卻能在3年餘期間內，具體推動四線齊發，艱鉅任務正在完成與推進施工中。

林欽榮表示，1條新捷運系統計畫從可行性評估、環境影響評估完成、再推進到綜合規劃獲行政院核定，接續到工程完成發包並正式動工，所需時間動輒8年、10年，高雄捷運能快速四線齊發，原因在於高雄市府團隊在陳其邁帶領下協力合作，才能達成這不可能任務。

他說，四線齊發完工後，黃線、紅線、橘線、輕軌、台鐵將形成高雄特有的「雙環路網」，結合捷運岡山路竹及林園延伸線同步推動，串聯高科技S廊帶及海、空港連結，扮演城市轉型關鍵力量。

捷運 林欽榮 行政院

延伸閱讀

高雄輕軌C24至C32履勘改善 將取得交通部營運許可

雄工停車場明年1月試營運 周圍6里可享優惠月票2200元

高捷黃線軌道動工預計2028年完工 造福6區116萬人

第21屆金擘獎圓滿落幕 ESG、環境永續成重要命題

相關新聞

潮州鎮汙水下水道系統第1期動工 周香米：改善民治溪水質

屏東縣潮州鎮汙水下水道系統水資源回收中心第1期工程今天動土，總工程費用約6億元，占地2.72公頃，預計2025年6月完工...

孕婦腦動脈瘤破裂出血屏基團隊救治慶新生 家屬：最棒耶誕禮物

屏東縣一名孕婦潘女月前腦部動脈瘤突破裂出血，屏東基督教醫院動員神經內外科、婦產科、小兒科、放射科、麻醉科跨團隊合作順利治...

就職周年 周春米：全面啟動加快速度 屏東多向度發展

屏東縣長周春米就任1周年，今率縣府團隊向縣民報告一年來施政成果，3項新政及建設、照顧、產業等，「屏東多向度」，周春米說，...

首創公共圖書館長照據點高雄揭牌 醫療諮詢、閱讀學習一次到位

全國第一處公共圖書館長照據點「聯醫左圖樂齡派對C級長照站」今在左營圖書館揭牌啟用！該據點結合高雄市衛生局、市立聯合醫院、...

高雄燕巢3千坪長照機構動土 陳其邁喊話：全力幫忙募款

由聖功修女會募款籌建的「聖功長照爺奶村」今日在高雄燕巢舉辦動土儀式，占地3000坪的園區未來可容納198名長者，提供全能...

好孕行得通 高雄113年產檢乘車券延到分娩後6個月

高雄市社會局體恤婦女懷孕辛勞，自113年起「好孕行得通」孕婦產檢交通乘車券，使用期限延長到分娩後6個月，生產後媽媽可以使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。