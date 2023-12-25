林欽榮：高捷迷你兵團推四線齊發 飛速轉型城市動能

高雄市副市長林欽榮今天在臉書（Facebook）發文指出，明年元旦高雄輕軌成圓環線將正式邁入試營運里程碑，高雄捷運可說是「四線齊發」，將在短期內飛速轉型城市動能。

林欽榮表示，市長陳其邁於2020年8月24日上任時，高雄捷運為51公里里程數、52車站，至今短短3年4個月期間完成許多成功任務，包括捷運黃線於2022年3月21日經行政院核定綜合規劃、捷運小港林園線於2022年9月23日經行政院核定綜合規劃、捷運岡山路竹延伸線2B階段於2023年4月12日經行政院核定綜合規劃（捷運岡山路竹延伸線全線終於分段全部完成核定）。

他說，在各捷運線系統計畫接續獲核定後，今年11月14日高雄捷運小港林園線（RL1-RL3）土建標發包完成、正式動土；接著12月19日黃線（Y1~Y4）土建與全線軌道系統標也完成發包並舉辦聯合動土；輕軌全線完工並預定於明年元旦成圓，正式試營運。

林欽榮指出，高雄捷運四線齊發，全部預定至2030年，捷運四線陸續完工通車，高雄捷運里程數將倍增達112公里、114車站，大幅提升高雄大眾運輸路網覆蓋率，飛速轉型城市動能。

他說，高雄捷運工程局編制僅110人，與他之前在台北市政府服務期間所督導的台北市府捷運工程局，人力編制約1200人實在無法比擬，高雄捷運團隊是迷你兵團，卻能在3年餘期間內，具體推動四線齊發，艱鉅任務正在完成與推進施工中。

林欽榮表示，1條新捷運系統計畫從可行性評估、環境影響評估完成、再推進到綜合規劃獲行政院核定，接續到工程完成發包並正式動工，所需時間動輒8年、10年，高雄捷運能快速四線齊發，原因在於高雄市府團隊在陳其邁帶領下協力合作，才能達成這不可能任務。

他說，四線齊發完工後，黃線、紅線、橘線、輕軌、台鐵將形成高雄特有的「雙環路網」，結合捷運岡山路竹及林園延伸線同步推動，串聯高科技S廊帶及海、空港連結，扮演城市轉型關鍵力量。