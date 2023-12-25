快訊

新北國三生遭不認識同學割喉 校長揭1事成衝突導火線

精英獎／「棋靈王」稱號還不錯 許皓鋐：但我沒看過…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就職周年 周春米：全面啟動加快速度 屏東多向度發展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今召開施政一周年記者會，跟縣民報告。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今召開施政一周年記者會，跟縣民報告。記者劉星君／攝影

屏東縣周春米就任1周年，今率縣府團隊向縣民報告一年來施政成果，3項新政及建設、照顧、產業等，「屏東多向度」，周春米說，她和縣府團隊努力和時間賽跑，加快速度，帶領屏東前進；縣議員梁育慈認為，縣長在社福政策用心，但更應加強宣傳讓更多人知道。縣議員陳揚說，產業招商，如何營造高薪就業環境，讓青年留鄉，是重中之重課題。

今就職一周年記者會，縣政大考驗，設計「囡仔好育飼」、「照顧老大人」、「投資正著時」、「建設咱故鄉」、「守護大環境」等題目，對應幼兒福利、老人照護、產業投資、地方建設等各項內容，以趣味互動考考周春米對縣政熟悉度，展現施政「成績單」。

周春米說，以前她每次律師考試都是耶誕節或國慶日，從來沒過過耶誕夜，都在K書，昨耶誕夜雖在工作，卻開心、很感謝能順利推行縣政，向鄉親報告這一年的成果。

周春米說，第一次縣議會定期大會施政報告，提三項新政，包括設立全國首創長期照護處、行動生活復能車、育兒津貼補助每名新生兒2萬元，為鄉親送上溫暖的關懷；第二次施政報告著眼屏東三大產業，屏東農漁大縣，111年有762億元產值，屏東製造業更達2300多億元，服務業含觀光、餐飲在內，也是2300多億元，後續如何維持甚至發揚光大，縣府團隊繼續努力。

周春米說，屏東最欠缺交通和醫療，她從擔任立委積極爭取。交通建設，高鐵延伸至屏東六塊厝，旁邊有300公頃的高鐵特定區已啟動。國道10延伸工程動工，屏中地區高屏第二快速道路亦進入環評最後階段，屏南快速道路路廊也確定，可行性評估現送至行政院交通部，還有高雄捷運延伸至屏東，路線預計從林園到新園、東港、大鵬灣、林邊等地，交通建設她會持續關注追蹤。

醫療部分，屏東榮民總醫院11月剛歡慶開院一週年，日前蔡英文總統南下主持恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用，以及正如火如荼興建的屏東健康產業園區，希望後年能啟用；衛生福利部屏東醫院增建、屏東基督教醫院，希望建置更多醫療場域。

「屏東多向度」周春米說，接下來三年會加快速度和時間賽跑，屏東正處於關鍵時刻，如何提升屏東鄉親生活品質、加快相關建設、吸引高科技產業落腳屏東，與發揚觀光產業、製造業，「屏東的品牌創造不容易，屏東的城市榮耀感維持也不容易」，她和縣府團隊戰戰兢兢，把屏東品牌做的得好，永續長遠。

屏東縣長周春米今召開施政一周年記者會，跟縣民報告，與縣府團隊一起努力打拚。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今召開施政一周年記者會，跟縣民報告，與縣府團隊一起努力打拚。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（中）今偕同副縣長黃國榮（左）與秘書長邱黃肇崇（右），一起召開施政一周年記者會，跟縣民報告。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今偕同副縣長黃國榮（左）與秘書長邱黃肇崇（右），一起召開施政一周年記者會，跟縣民報告。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右）今偕同副縣長黃國榮（中）與秘書長邱黃肇崇（左），一起召開施政一周年記者會，跟縣民報告。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右）今偕同副縣長黃國榮（中）與秘書長邱黃肇崇（左），一起召開施政一周年記者會，跟縣民報告。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今召開施政一周年記者會，跟縣民報告，與縣府團隊一起努力打拚。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今召開施政一周年記者會，跟縣民報告，與縣府團隊一起努力打拚。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣

延伸閱讀

反賄選、反賭盤 民進黨屏東成立捉鬼大隊籲民眾勇於檢舉

屏東去年調解案逾6千件 萬丹鄉公所打團體戰讓成立率破9成

屏東設「毒品鑑驗實驗室」 就地鑑驗提升緝毒量能

屏南立委綠營分裂／蘇震清為子蘇孟淳輔選 徐富癸找李正皓相挺

相關新聞

亞灣跨年花火240秒搭配天團浪漫曲 高雄市府公開最佳觀賞點

跨年進入倒數！高雄市政府今天公開跨年驚喜彩蛋，升級版「亞灣跨年花火」將搭配世界級搖滾天團Coldplay浪漫歌曲〈A S...

就職周年 周春米：全面啟動加快速度 屏東多向度發展

屏東縣長周春米就任1周年，今率縣府團隊向縣民報告一年來施政成果，3項新政及建設、照顧、產業等，「屏東多向度」，周春米說，...

首創公共圖書館長照據點高雄揭牌 醫療諮詢、閱讀學習一次到位

全國第一處公共圖書館長照據點「聯醫左圖樂齡派對C級長照站」今在左營圖書館揭牌啟用！該據點結合高雄市衛生局、市立聯合醫院、...

高雄燕巢3千坪長照機構動土 陳其邁喊話：全力幫忙募款

由聖功修女會募款籌建的「聖功長照爺奶村」今日在高雄燕巢舉辦動土儀式，占地3000坪的園區未來可容納198名長者，提供全能...

好孕行得通 高雄113年產檢乘車券延到分娩後6個月

高雄市社會局體恤婦女懷孕辛勞，自113年起「好孕行得通」孕婦產檢交通乘車券，使用期限延長到分娩後6個月，生產後媽媽可以使...

跨年高雄FUN開玩 機械遊樂設施工務局安檢

近年底，義大遊樂世界等遊樂場所紛紛推出跨年活動。為讓民眾安心跨年來高雄FUN開玩，高雄市政府工務局針對全市6處機遊樂設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。