就職周年 周春米：全面啟動加快速度 屏東多向度發展

屏東縣長周春米就任1周年，今率縣府團隊向縣民報告一年來施政成果，3項新政及建設、照顧、產業等，「屏東多向度」，周春米說，她和縣府團隊努力和時間賽跑，加快速度，帶領屏東前進；縣議員梁育慈認為，縣長在社福政策用心，但更應加強宣傳讓更多人知道。縣議員陳揚說，產業招商，如何營造高薪就業環境，讓青年留鄉，是重中之重課題。

今就職一周年記者會，縣政大考驗，設計「囡仔好育飼」、「照顧老大人」、「投資正著時」、「建設咱故鄉」、「守護大環境」等題目，對應幼兒福利、老人照護、產業投資、地方建設等各項內容，以趣味互動考考周春米對縣政熟悉度，展現施政「成績單」。

周春米說，以前她每次律師考試都是耶誕節或國慶日，從來沒過過耶誕夜，都在K書，昨耶誕夜雖在工作，卻開心、很感謝能順利推行縣政，向鄉親報告這一年的成果。

周春米說，第一次縣議會定期大會施政報告，提三項新政，包括設立全國首創長期照護處、行動生活復能車、育兒津貼補助每名新生兒2萬元，為鄉親送上溫暖的關懷；第二次施政報告著眼屏東三大產業，屏東農漁大縣，111年有762億元產值，屏東製造業更達2300多億元，服務業含觀光、餐飲在內，也是2300多億元，後續如何維持甚至發揚光大，縣府團隊繼續努力。

周春米說，屏東最欠缺交通和醫療，她從擔任立委積極爭取。交通建設，高鐵延伸至屏東六塊厝，旁邊有300公頃的高鐵特定區已啟動。國道10延伸工程動工，屏中地區高屏第二快速道路亦進入環評最後階段，屏南快速道路路廊也確定，可行性評估現送至行政院交通部，還有高雄捷運延伸至屏東，路線預計從林園到新園、東港、大鵬灣、林邊等地，交通建設她會持續關注追蹤。

醫療部分，屏東榮民總醫院11月剛歡慶開院一週年，日前蔡英文總統南下主持恆春旅遊醫院新醫療大樓啟用，以及正如火如荼興建的屏東健康產業園區，希望後年能啟用；衛生福利部屏東醫院增建、屏東基督教醫院，希望建置更多醫療場域。