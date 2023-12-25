首創公共圖書館長照據點高雄揭牌 醫療諮詢、閱讀學習一次到位

全國第一處公共圖書館長照據點「聯醫左圖樂齡派對C級長照站」今在左營圖書館揭牌啟用！該據點結合高雄市衛生局、市立聯合醫院、圖書館跨領域資源，開辦醫療諮詢、長照健康、閱讀創作多元課程，引領樂齡族群健康學習、快樂閱讀，試辦2個月贏得社區居民熱烈迴響，每期課程報名人數秒殺額滿。

「聯醫左圖樂齡派對C級長照站」揭牌現場有多位長照站學員帶著兒孫同樂，其中96歲李洪澤爺爺玩AR遊戲闖關最吸睛，海軍陸戰隊退役的他身體硬朗、個性活潑，積極參與據點課程音樂律動、體適能、玩藝術、芳療活力等，阿公、阿嬤開心說「這個長照據點好酷，還可以跟孫子一起讀故事書、演戲、玩AR遊戲闖關！」、「行動劇團多位阿嬤演員改編彩虹魚故事還結合登革熱防治，真有趣!」

衛生局簡任技正何惠彬讚賞聯醫左圖長照站，以敬老及增進世代交流來規劃課程，並且涵蓋高雄市智慧醫療「雄健康3.0」體系中，AI健康管家結合長照據點學員常態性健康管理，達到社區健康服務。「聯醫左圖樂齡派對C級長照站」首創公共圖書館長照據點，結合圖書館多元性閱讀活動，建構健康藝文社區生活圈。

文化局局長王文翠強調，面對高齡化社會，圖書館早已調整閱讀面向服務樂齡族群，高市圖2020年起分別與高醫大學、小港醫院、育英醫護簽屬MOU合作，建構樂齡保健主題書區，開設醫療保健、失智體適能檢測、益智桌遊等服務。如今，更進一步連結衛生局及市聯醫資源，將C級長照站設在左營圖書館內，從「讀寫下午茶」「多元繪本沙拉吧」課程表可以清楚看出圖書館的角色與功能。