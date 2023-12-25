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好孕行得通 高雄113年產檢乘車券延到分娩後6個月

中央社／ 高雄25日電
高雄市社會局體恤婦女懷孕辛勞，自113年起「好孕行得通」孕婦產檢交通乘車券，使用期限延長到分娩後6個月。（高雄市社會局提供） 中央社
高雄市社會局體恤婦女懷孕辛勞，自113年起「好孕行得通」孕婦產檢交通乘車券，使用期限延長到分娩後6個月。（高雄市社會局提供） 中央社

高雄市社會局體恤婦女懷孕辛勞，自113年起「好孕行得通」孕婦產檢交通乘車券，使用期限延長到分娩後6個月，生產後媽媽可以使用乘車券回診或帶寶寶至院所接受疫苗注射。

社會局今天發布新聞稿表示，為讓準媽媽們安心準備生產及育兒，民國113年起「好孕行得通」孕婦產檢交通乘車券，使用期限延長到分娩後6個月。

社會局長謝琍琍說，為減輕媽媽10月懷胎期間所受的壓力、生產後育兒的焦慮，孕婦產檢交通乘車券使用期限，從原先產檢階段使用至分娩當日，再延長至生產後媽媽回診就醫或帶寶寶打預防針都可以使用。

社會局表示，目前乘車券結合高雄市50家醫療院所於產檢時併行發放，也可就近至區公所或社會局社會福利服務中心申請立即發放。

另外，社會局也提供坐月子到宅服務、津貼補助及相關友善育兒措施，若有需求可上社會局官網https://socbu.kcg.gov.tw/index.php查詢，或致電07-3303353（婦保科）、07-3373380（兒少科）及07-3943322（高雄托育服務諮詢專線）詢問。

孕婦 育兒 高雄市

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