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跨年高雄FUN開玩 機械遊樂設施工務局安檢

中央社／ 高雄25日電
為讓民眾安心跨年到高雄遊玩，高雄市政府工務局會同台灣省機械技師公會、中華民國電機技師公會及土木技師公會技師，針對高雄市6處機械遊樂設施場所加強檢查。（高雄市工務局提供） 中央社
為讓民眾安心跨年到高雄遊玩，高雄市政府工務局會同台灣省機械技師公會、中華民國電機技師公會及土木技師公會技師，針對高雄市6處機械遊樂設施場所加強檢查。（高雄市工務局提供） 中央社

近年底，義大遊樂世界等遊樂場所紛紛推出跨年活動。為讓民眾安心跨年來高雄FUN開玩，高雄市政府工務局針對全市6處機遊樂設施場所加強檢查，檢查結果符合規定。

高雄市有6處機械遊樂設施場所，包括義大遊樂世界、大魯閣賽道樂園、大立遊樂場、夢時代摩天輪、快樂100空中樂園、哈瑪星駁二線小火車等場所。

工務局表示，經會同台灣省機械技師公會、中華民國電機技師公會及土木技師公會技師，遊樂園內各項機械遊樂設施已於11月底前由專業技師檢查簽證，並完成申報，在每項設施明顯處張貼機械遊樂設施安全檢查證明書。

工務局建築管理處今天新聞稿表示，為提高機械遊樂設施安全性，這次安檢進行機械遊樂設施內部機電設備、機械構造兩部分檢查，包含電氣（箱）設備檢查、接地測試及現場實施運轉測試設施等相關機件功能是否正常運作，以及檢查業者日常是否有落實維護保養作業，檢查結果都符合規定。

建管處也要求業者務必按照每項設施標準作業流程，加強現場操作人員專業訓練，確保遊客享受遊樂設施娛樂品質外，也同時保障設施使用安全。

工務局呼籲，春節假期隨之來臨，遊客前往時應遵照現場專業人員的操作指示及維持進出動線秩序，且注意自身安全。將督導業者做好平日保養，確保機械遊樂設施安全運轉，讓市民渡過安全愉快假期。

義大 跨年 高雄市

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