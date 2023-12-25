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邱姓河南堂忠實第推出語音導覽 自在體驗客家建築之美
屏東中正國中旁的「邱姓河南堂忠實第」，為屏東市境內保存最完整的客家歷史建築。為打造友善藝文環境，即日起推出中、客語版語音線上導覽服務，讓參觀民眾細細品味與欣賞客家建築、工藝之美。
屏東縣政府文化處表示，獲文化部譽為「南台灣客家建築之精品」的邱姓河南堂忠實第，有木雕、交趾陶、剪黏、泥塑、彩繪等傳統工藝，每件裝飾藝術細緻精巧、維妙維肖，是認識傳統建築特色與工藝文化的最佳場域。
為讓民眾更自在輕鬆地走訪邱姓河南堂忠實第，設置中文、客語版語音線上導覽，透過將建築特色、修復過程、歷史人文故事等，轉譯為淺顯易懂的導覽故事，並建立一頁式網站提供民眾便捷的參觀模式，入內參觀只需掃QRCODE，就可認識建築各角落，另輔以地圖墊板供團體參觀使用，享有更便捷、友善的導覽解說服務。
文化處說，邱姓河南堂忠實第不定期舉辦手作體驗課程，向來甚受民眾喜愛。迎接農曆春節到來，於元月起將推出「河南堂有春-2024邱姓河南堂忠實第春節工作坊」，包含富貴有餘飯春花纏花體驗、節慶剪紙、珍珠板畫與門神拓印課程，歡迎民眾關注文化處官網及臉書報名資訊。
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